Koordinator för kultur- och fritidsguidning
Örnsköldsviks kommun / Socialsekreterarjobb / Örnsköldsvik Visa alla socialsekreterarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-18
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Fritids- och ungdomsenheten ingår som en av fyra enheter i kultur- och fritidsavdelningen. Fritids- och ungdomsenhetens verksamhetsområden rör civila samhället och föreningsliv, idrott, anläggningar, Fritidsbanken, lokalbokning och ungdomsfrågor.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker två koordinatorer för metoden kultur- och fritidsguidning som är en ny satsning där du får vara med och bygga upp en verksamhet som skapar verkliga möjligheter till en meningsfull fritid – för de barn och unga som behöver det mest.
Verksamheten ska stärka skyddsfaktorer, minska ojämlikhet och bidra till ett mer förebyggande arbetssätt i linje med b.la nya Socialtjänstlagen.
Som koordinator för kultur- och fritidsguidning arbetar du nära de barn och unga och deras familjer som behöver stöd för att hitta sammanhang, tillhörighet och meningsfulla aktiviteter. Din uppgift är inte primärt att skapa nya aktiviteter – utan att öppna dörrar till de som redan finns.
Du blir en viktig länk mellan barn och unga, deras familjer och samhällets olika arenor och bidrar till att sänka trösklar till en meningsfull fritid.
I rollen som koordinator för kultur- och fritidsguidning kommer du möta barn och unga individuellt och bygga förtroendefulla relationer och kartlägga intressen behov och hinder. I arbetet ingår även att ha kontakter med föreningsliv och andra civilsamhällesorganisationer och till kommunala aktiviteter och lotsa till deras verksamheter. Det kan innebära att du i rollen behöver följa med vid första kontakt och skapa trygghet i nya sammanhang. I rollen kommer du även samverka med socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och andra aktörer för att tillsammans med dem arbeta med att utveckla arbetssätt som stödjer individens utveckling.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom det pedagogiska, sociala, samhällsvetenskapliga eller idrottsliga fältet och erfarenhet inom kultur- och/eller fritidsområdet.
Meriterande är om du har erfarenhet från arbete med barn och unga i utsatta miljöer,
erfarenhet från främjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga samt erfarenhet från kvalificerad samverkan över olika verksamhetsområden och mellan olika aktörer i samhället.
Du behöver B-körkort i tjänsten.
Vi söker dig som har ett proaktivt och problemlösande förhållningssätt. Eftersom arbetet till stor del bygger på självständighet är det viktigt att du har förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter, planera och genomföra ditt arbete på ett strukturerat sätt.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god systemförståelse och kunna navigera mellan olika aktörer inom kommun, föreningsliv och övrigt civilsamhälle för individens bästa. Erfarenhet av att etablera och upprätthålla väl fungerande samarbeten, samverka mellan kommunala institutioner och föreningslivet samt arbete med att på olika sätt vägleda barn och unga är en viktig förutsättning för att klara rollen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i utsatta situationer och en förståelse för föreningslivets förutsättningar. Du behöver ha en god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, ha administrativ erfarenhet samt vara serviceinriktad och trivas med att arbeta med många olika människor och aktörer. Arbetet kräver att du är van vid att möta unga i deras vardag och kan omsätta relationer till konkreta insatser och aktiviteter.
Personliga egenskaper som värdesätts är om du är:
• Problemlösare
• Kreativ
• Bra lyssnare
• Självständig
• Anpassningsbar
• Strukturerad
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Veronica Nordlöf, Akademikerförbundet SSR veronica.nordlof@ornskoldsvik.se 073-8042031 Jobbnummer
9971037