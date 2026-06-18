Koordinator
Heléns Rör Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-06-18
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Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan – som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång – för både dig och Heléns.
Vill du arbeta i en utvecklingsinriktad roll med många kontaktytor? Nu söker vi en koordinator till vår avdelning Affärsutveckling och som vill vara med och driva, samordna och utveckla vårt arbete med externa samarbetspartners.
Om rollen
Som koordinator har du en nyckelroll i att säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat inköps- och produktionsflöde med våra externa partners. Du arbetar nära både interna och externa kontaktytor och har ansvar för planering, uppföljning och koordinering av processer kopplade till inköp och leverans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Koordinera inköp och produktion med våra samarbetspartners
• Daglig kontakt med kunder och leverantörer
• Säkerställa materialflöden, lagersaldon och fakturering
• Kommunicera dagligen med interna som externa kontakter
• Skapa struktur kring artiklar, planer och prognoser
• Delta aktivt i förbättringsarbete och utveckling av processer
• Stötta Affärsutvecklare och Tekniska säljare i administrativa uppgifter
Vi söker dig som
• Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor
• Är strukturerad, proaktiv och har god helhetssyn
• Har ett tydligt kundfokus och drivs av att nå resultat
• Är självgående, tillitsfull och gillar att utveckla arbetssätt
• Är duktig på att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Gärna har erfarenhet från tillverkande industri och av att arbeta i affärssystem
• Har som lägst en godkänd gymnasieutbildning. Har du erfarenhet av SAP är detta meriterande.
Vi erbjuder
En intressant och viktig roll, där du tillsammans med ett engagerat och härligt team stöttar, utmanar och utvecklar varandra. Våra lokaler är nya och moderna och där vår kultur speglas av nyfikenhet, engagemang och kompetens.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Josefsson, 035-149104.
Urvalsarbetet sker löpande så vänta inte med din ansökan, dock är det semestertider så vår process kan ta lite längre tid än normalt.
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på snart 100 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg – från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heléns Rör Aktiebolag
(org.nr 556086-9785), https://www.helens.se/om-helens/lediga-jobb/
Olofsdalsvägen 32 (visa karta
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301 04 HALMSTAD Arbetsplats
Affärsutveckling Kontakt
Lina Josefsson 035-149104 Jobbnummer
9970142