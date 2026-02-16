Kontrollant Till Logent - Saab
Nu söker vi medarbetare till en spännande roll som ankomstkontrollant till SAAB i Tannefors. Ankomstkontrollens huvudsakliga syfte är att säkerställa att inköpt materiel uppfyller dem krav och bestämmelser som finns uppsatta. Det omfattar bland annat kontroll av certifikat, visuell kontroll avseende skador samt att artikeln överensstämmer enligt krav. Skapar och följer upp artiklar med särskilda krav i dem system som används samt skapar avvikelserapporter vid behov. Rollen kräver att du har datorvana och ett öga för kvalité, är lösningsorienterad, samarbetsvillig och stresstålig samt tar ett eget stort ansvar över arbetet.
Det viktigaste i denna roll är att du på ett strukturerat och noggrant sätt prioriterar arbete efter verksamhetens mål, samt säkerställer att material kontrolleras enligt underlag. Du ska ha förmågan att prioritera ditt arbete på egen hand. Du behöver ha en hög kvalitetsmedvetenhet.
I och med att arbetet består av mycket kommunikation och dokumenthantering krävs det att du skriver och talar svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska då mycket av arbetet består av engelska underlag.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Arbetstiderna för denna tjänst är måndag-fredag 07-16.
Start på detta uppdrag är enligt överenskommelse
Flytande i svenska språket i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska språket i tal och skrift
Minst fullgod gymnasiekompetens
God datorvana
God administrativ förmåga
Noggrann och självgående
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete där du planerat dina dagar själv prioritera i din roll
Om ansökan
Då arbetsplatsen är ett säkerhetsklassat område kräver befattningen att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Urval görs löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista dag för ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
