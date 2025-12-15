Kontraktsstöd inom avdelning Västlänken
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Juristjobb / Göteborg
2025-12-15
Om uppdraget
Avdelningen Västlänken ansvarar för genomförandet av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Västlänken är en cirka åtta kilometer lång järnvägstunnel under centrala Göteborg med tre nya underjordiska stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.
Projektet syftar till att öka kapaciteten i järnvägssystemet, minska sårbarheten i tågtrafiken och möjliggöra genomgående pendel- och regiontågstrafik genom Göteborg. Västlänken genomförs i flera stora entreprenader och befinner sig i byggskede, med etappvis färdigställande från 2026 och framåt.
Om rollenSom resurskonsult inom kontraktsstöd tillhör du funktionen Kontraktsstöd inom avdelningen Västlänken. Du stöttar projekten i entreprenad- och konsultkontrakt och fungerar som ett kvalificerat stöd i kontraktsfrågor genom hela kontraktsprocessen. Rollen innebär ett nära samarbete med projektorganisationen och Trafikverkets juridikfunktion.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Stödja projekten i kontraktsfrågor genom hela kontraktsprocessen
Tolka, förtydliga och följa upp kontraktsvillkor i entreprenad- och konsultavtal
Medverka vid framtagande och granskning av förfrågningsunderlag och kontrakt
Hantera ändringar, tvister och konflikter i samverkan med projekten
Genomföra analyser av förseningar, ansvar och konsekvenser samt föreslå åtgärder
Stödja projekten i praktisk kontraktsdokumentation, underrättelser och protokoll
Arbeta proaktivt med erfarenhetsutbyte och gemensamma arbetssätt mellan projekt
Granska tekniska, administrativa och juridiska handlingar enligt gällande regelverk
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad eller annat för tjänsten relevant område.
Minst 6 års erfarenhet av upprättande och granskning av förfrågningsunderlag inklusive administrativa föreskrifter (AF) inom anläggningsbranschen enligt AB/ABT/ABK/AMA, RA och MER.
Minst 2 års erfarenhet av upprättande och granskning av förfrågningsunderlag för järnvägsanläggning.
Minst 3 års erfarenhet som projektledare, biträdande projektledare eller motsvarande ledande befattning i anläggningsprojekt med budget över 100 Mkr.
Minst 2 års erfarenhet av att utifrån kontrakt ha genomfört analys av entreprenader med orsaker och ansvar för förseningar och konsekvenser av dessa.
Dokumenterad god teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser AB/ABT/ABK/AMA och MER.
Behärska svenska i tal och skrift.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas direkt kontraktet trätt ikraft till och med 2027-12-31.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Göteborg. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor i Göteborg fem (5) dagar i veckan.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Månadslön - Fast lön
