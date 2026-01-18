Kontorsmedarbetare
Nöjeskvarteret Malmborgen AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-01-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nöjeskvarteret Malmborgen AB i Malmö
Nöjeskvarteret Malmborgen AB förmedlar nöje i Malmö genom våra olika inriktningar såsom restauranger, pub och nattklubbar. Med anledning av ökad efterfrågan fram till Nyår behöver vi utöka vår administrativa funktion.
Vi söker dig som tidigare arbetat med kundtjänst, med att kommunicera med kunder primärt genom telefon. Du kommer att ta emot bokningar över telefon samt vara behjälplig med att skräddarsy företagslösningar och övriga festliga aktiviteter.
I din roll kommer du även att serva våra interna medarbetare som t.ex. servis och kök med information.
Meriterande är om du arbetat med telefonförsäljning eller någon form av kundkontakt sedan tidigare.
Som person är du noggrann och strukturerad samt har ett trevligt bemötande i telefon.
Just nu söker vi dig som kan jobba ca 1-2 dagar i veckan ca kl 14-19 och du kan arbeta på lördagar.
Ansökningar tages emot löpande och tjänsten kan påbörjas omgående. För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som kan leda till anställning inom andra områden.
Vänligen skicka din ansökan tillmarkus.walterstrom@malmborgen.nu
Märk din ansökan "Kundtjänst Nöjeskvarteret Malmborgen 2026" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorsmedarbetare NKM 2026". Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
(org.nr 559293-3120)
Malmborgsgatan 7 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9690130