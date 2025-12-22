kontorsarbetare-Datavetenskap-beräkningar
Melvin Bil Verkstad Kalmar AB / Ekonomiassistentjobb / Kalmar
2025-12-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Visa alla jobb hos Melvin Bil Verkstad Kalmar AB i Kalmar
Vi på MELVIN BILVERKSTAD KALMAR söker en personal ( kvinna ) ska jobba som: kontorsarbetare-Datavetenskap-beräkningar.
En kontorsarbetare är en person som utför administrativa uppgifter, ofta med datorer, och kan ha roller som kontorsassistent, administratör eller receptionist, med arbetsuppgifter som att assistera chefer, hantera dokument, svara i telefon och kommunicera. Jobbet kräver ofta servicekänsla, god organisationsförmåga och datorvana. Moderna kontorsarbetare och fysisk aktivitet.
Datavetenskap, beräkningar och information, från de teoretiska grunderna till praktiska tillämpningar som datasäkerhet, och systemutveckling (det räcker med det grunda just nu, vi kommer hjälpa dig efteråt )
Krav: Flytande språk Persiska ---------------------------------------------------------------
We at MELVIN BILVERKSTAD KALMAR are looking for a staff (female) to work as: office worker-Computer science-calculations.
An office worker is a person who performs administrative tasks, often with computers, and can have roles as an office assistant, administrator or receptionist, with tasks such as assisting managers, handling documents, answering the phone and communicating. The job often requires a sense of service, good organizational skills and computer skills. Modern office workers and physical activity.
Computer science, calculations and information, from the theoretical basics to practical applications such as data security, and system development (the basics are enough right now, we will help you afterwards)
Requirements: Fluent in Persian Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: info@melvinbilverkstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "söka jobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melvin Bil Verkstad Kalmar AB
(org.nr 559278-1685)
Franska Vägen 23 (visa karta
)
393 56 KALMAR Kontakt
vd
AhmadGhaedi MELVIN BILVERKSTAD KALMAR info@melvinbilverkstad.se 0768091839 Jobbnummer
