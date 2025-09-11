Kontorsansvarig till kund i Göteborg!
2025-09-11
Är du en strukturerad och driven koordinator med känsla för service och goda samarbeten? Nu har du chansen att kliva in i en nyckelroll hos en av Europas ledande energikoncerner - där du får vara med och bidra till en hållbar framtid genom att samordna och utveckla kontorsservicetjänster i en spännande miljö!
OM TJÄNSTEN
Företaget är en av Europas största aktörer inom energi och arbetar för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. De producerar och levererar el, värme och energilösningar till både privatpersoner och företag, med fokus på hållbarhet, innovation och samhällsutveckling.
I rollen som kontorsansvarig här kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa smidiga och effektiva kontorsfunktioner. Du ansvarar för att leda och utveckla teamet samt upprätthålla utmärkta kundrelationer. Detta är en möjlighet att driva förbättringsarbeten och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter
• Samordna och kvalitetssäkra kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial m.m.)
• Ha löpande kontakt med både interna kunder och externa leverantörer
• Hantera inkommande ärenden och felanmälningar
• Utföra beställningar, hantera fakturor och följa upp budget
• Agera projektledare för flytt- och utvecklingsprojekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom administration, service eller koordinering
• Har en utbildning inom ett för tjänsten relevant område - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet utav just kontorsansvar
Vår rekryteringsprocess
Denna tjänst är säkerhetsklassad, du kommer bli ombedd att genomgå en säkerhetsklassning innan start, detta kan ta upp till 8 veckor.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
