Kontorsansvarig & Ledningsassistent
Portable Axxelerated Media Sweden AB / Assistentjobb / Lund Visa alla assistentjobb i Lund
2025-09-04
Vi söker en Kontorsansvarig och Ledningsassistent på 50% till 100%.
Vill du kombinera struktur och organisationsförmåga med nära samarbete med våra ägare?
Vi söker dig som både kan överse ett kontor som vi delar med andra, så det är välfungerande och organiserat, samt att vara ett stöd till ledningen.
Tjänsten kombinerar två roller för att skapa en större tjänst, men kan delas upp vid intresse.
Bakgrund
Vi är ett litet ägarlett investmentbolag som förvaltar ägarintressen i en rad olika bolag inom olika sektorer. Verksamhetens tre ägare söker en person som kan avlasta och underlätta daglig verksamhet och över tid ta på sig allt fler interna projekt.
Vi driver även ett kontor där både våra egna bolag samt andra bolag sitter. Kontoret är beläget i centrala Lund. Rollen innefattar att sköta detta kontoret samt dialogen med hyresgästerna och underlätta för interna och externa personer som kommer hit.
Kontorsansvarig (25%):
Säkerställa att kontoret fungerar smidigt för våra hyresgäster.
Ansvara för leverantörskontakter, administration och inköp
Skapa en trivsam arbetsmiljö och planera interna aktiviteter
Ledningsassistent (25-75%):
Vara länk mellan ägarna och de ägda bolagens VD:ar
Stötta ägarna med kalender, resor och mötesplanering
Driva projekt som avlastar och effektiviserar ledningen
Förbereda material, presentationer och beslutsunderlag
Vi söker dig som är:
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Van vid att hantera konfidentiell information med hög integritet
Kommunikativ på svenska och engelska
Prestigelös och inte arbetsskygg
Vi erbjuder:
En viktigt roll för oss med bra mått av eget beslutsfattande
Nära samarbete med ägarna och stor möjlighet att påverka
En trevlig miljö med engagerade kollegor och bolag
Övrig information:
Arbete under kontorstid, normalt sett på plats i Lund.
Inget behov för att ha resdagar.
Barn- och hundvänlig arbetsplats vid behov
Ansök här eller hör av dig till erik@paxxmedia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: erik@paxxmedia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portable Axxelerated Media Sweden AB
(org.nr 556783-7132)
Bantorget 2 1TR (visa karta
222 29 LUND Kontakt
Erik Sabel erik@paxxmedia.se 0706847641 Jobbnummer
9492558