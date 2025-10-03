Kontaktperson- Robertsfors kommun
2025-10-03
Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Kontaktperson enligt LSS
Som kontaktperson inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får du en unik möjlighet att göra skillnad i någons liv.
Du kommer att fungera som en medmänniska och kompis till en person med funktionsnedsättning och bidra till att främja sociala kontakter och fritidsaktiviteter.
Du träffar en ungdom eller vuxen utifrån deras behov och intressen, vanligtvis några timmar i månaden. Dessa träffar kan variera i antal beroende på den enskildes önskemål.
Ditt uppdrag
Huvudsyftet med uppdraget som kontaktperson är att den person som har insatsen ska få möjlighet att komma hemifrån och göra något meningsfullt tillsammans med sin kontaktperson. Det kan handla om att fika, promenera, samtala, shoppa, göra utflykter eller delta i andra aktiviteter som utgår från individens egna önskemål och intressen.
Är det här du?
För att bli kontaktperson krävs inga specifika kvalifikationer - det viktigaste är att du har ett genuint intresse för människor, tid att engagera dig och förmåga att skapa meningsfulla aktiviteter tillsammans med någon annan.
Just nu söker vi kontaktpersoner med dessa intresseområden:
Tycker du om hundar, kanske du har en egen och tycker om att vara ute i naturen? Vi söker dig som vill dela ditt hundintresse med en person som längtar efter gemenskap och kontakt.
Gillar du spel, allt från tv-spel till brädspel? Vi söker dig som vill dela spelglädjen med någon som har samma passion och som uppskattar gemenskap genom spel.
Även om du inte har just dessa intressen är du varmt välkommen att höra av dig! Det viktigaste är att du har engagemang, är lyhörd och kan anpassa dig efter olika behov och situationer.
Anställningen
Detta är en uppdragsanställning med månatligt arvode samt omkostnadsersättning för utlägg relaterade till uppdraget, som fika, bussbiljetter och evenemang. Arvodet och omkostnadsersättning följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.
Observera att kontaktpersonskap inte är en anställning utan ett uppdrag.
Vid kallelse till intervju, ser vi gärna att utdrag från polisens belastningsregister tas med. Blankett kan hämtas på polisens hemsida, blankett 442.9 polisen registerutdrag.
Som kontaktperson inom LSS får du en fantastisk möjlighet att bidra till någons liv på ett meningsfullt sätt.
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Publiceringsdatum2025-10-03Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Arvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
