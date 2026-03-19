Kontaktperson och resurs
Familjehemsvården Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-03-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjehemsvården Sverige AB i Helsingborg
Kontaktperson / Resurs till familjehem (uppdragsbaserat)
Vill du vara en trygg vuxen och göra verklig skillnad i en ung människas liv - samtidigt som du bidrar med energi, värme och lösningar i vardagen?
Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson och resurs till placerade ungdomar i familjehem.
Om verksamheten
Familjehemsvården Sverige arbetar med konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga med behov av extra stöd, struktur och trygghet. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet, nära samarbete med familjehemmen och ett genuint engagemang för varje individ. Vi tror på relationens kraft och på att små insatser i vardagen kan göra stor skillnad över tid.
Om uppdraget
I rollen som kontaktperson/resurs blir du ett viktigt stöd för både ungdomen och familjehemmet. Du bidrar med närvaro, struktur och avlastning - och hjälper till att skapa en fungerande och trygg vardag.
Uppdraget är timbaserat och omfattar cirka 5-10 timmar per vecka, med flexibilitet utifrån behov. Arbetet sker främst eftermiddag, kväll och helg. Det geografiska området är hela Skåne.
Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja uppdraget inom kort och kan vara tillgänglig med relativt kort varsel.
Stötta ungdomen i vardagliga och praktiska moment
Avlasta familjehemmet i det dagliga omsorgsarbetet
Vara tillgänglig vid behov kvällar och helger (jour)
Körningar till skola, aktiviteter och möten
Umgängesstöd vid behov
Vi söker dig som
Är en positiv, glad och lösningsfokuserad person som trivs i en flexibel roll där ingen dag är den andra lik. Du har ett naturligt sätt att skapa förtroende och bidra med lugn, struktur och energi.
Det är meriterande om du:
Studerar eller har utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande
Har erfarenhet av arbete med barn och ungaKvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Möjlighet att arbeta flexibelt, inklusive kvällar och helger
Utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du gör konkret skillnad
Introduktion och utbildning inom socialt arbete
En flexibel roll som passar att kombinera med studier eller annat arbete
Att bli en del av en engagerad och kvalitetsdriven verksamhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: kontakt@familjehemsvarden.se Arbetsgivare Familjehemsvården Sverige AB
(org.nr 559355-0915) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Lavess kontakt@familjehemsvarden.se
9808613