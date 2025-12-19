Kontaktcentermedarbetare
Åre kommun / Kundservicejobb / Åre Visa alla kundservicejobb i Åre
2025-12-19
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre kommun i Åre
, Östersund
, Stockholm
, Göteborg
, Bräcke
eller i hela Sverige
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Åre kommun bygger ett modernt kontaktcenter som ska vara en tillgänglig, trygg och professionell ingång till kommunen. Som samhällsvägledare är ditt huvudsakliga uppdrag att ge kvalificerad service, tydlig vägledning och ett gott bemötande till invånare, besökare, företag, föreningar med flera.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom kommunikationsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Det innebär att du arbetar nära kommunens kommunikatörer och bidrar till att kommunens kommunikation är samordnad, begriplig och tillgänglig i alla kanaler.
* Ger service, information och vägledning med hög kvalitet och professionellt bemötande.
* Är ofta den första kontakten med kommunen och skapar trygghet, tydlighet och förtroende i mötet.
* Arbetar med flera kontaktkanaler, exempelvis telefon, e-post, digitala kanaler, sociala medier och personliga möten.
* Besvarar frågor, vägleder rätt och lotsar vidare ärenden som kräver specialistkompetens eller myndighetsutövning.
* Dokumenterar kontakter och ärenden enligt gällande rutiner.
* Samverkar löpande med kommunikatörer för att säkerställa att kommunikation är korrekt, aktuell och lätt att förstå.
* Bidrar till att utveckla och förbättra svarsstöd, informationsinnehåll och gemensamma arbetssätt i kontaktcenter.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* Universitetsexamen om minst 120 eller 180 hp inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av service- och bemötandearbete där mötet med människor varit centralt.
* Erfarenhet av att ge vägledning eller information i en verksamhet med många olika kontaktytor.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* God digital förmåga och vana att arbeta i IT-baserade informations- och verksamhetssystem.
* Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant även när inflödet är högt.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i kontaktcenter, medborgarservice eller liknande funktion.
* Erfarenhet av arbete nära kommunikatörer eller inom kommunikation.
* Erfarenhet av att arbeta med service i flera kanaler parallellt.
* Grundläggande kunskap om kommunal organisation eller annan politiskt styrd verksamhet.
* Erfarenhet av att arbeta med klarspråk och anpassning av information till olika målgrupper.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad, lyhörd och trygg i mötet med andra. Du har ett professionellt förhållningssätt och kan hantera både enkla frågor och mer komplexa kontakter med samma kvalitet och respekt.
Du trivs i samarbete med andra, delar med dig av kunskap och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du ser värdet av samordnad kommunikation och tar ansvar för att ditt arbete bidrar till helhet, tydlighet och tillgänglighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
Kommunikationschef
Hanna Mittjas hanna.mittjas@are.se Jobbnummer
9656493