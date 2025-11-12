Konsultenhetschef inom militära flygtrafikledningssystem
Combitech AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2025-11-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Växjö
, Karlskrona
, Aneby
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Combitech i Göteborg/Växjö söker just nu en konsultenhetschef till vår växande verksamhet. Vi söker dig som vill leda och vidareutveckla vår enhet som arbetar med flygtrafiklednings- och flygplatssystem till försvarsmaktens flygplatser. Är du passionerad för både teknik och ledarskap, och har erfarenhet av projektledning, förändringsledning eller försvarsindustrin, och vill ta nästa steg i din karriär, då är detta rollen för dig!
Din roll som konsultenhetschef
I rollen som konsultenhetschef inom enheten Sensor Support leder och utvecklar du en enhet som ansvarar för att leda Combitechs och Saab åtagande inom vidmakthållande och anskaffning av flygtrafiklednings- och flygplatssystem till de svenska militära flygplatserna. Konsultenheten består av 18 medarbetare i Göteborg och Växjö.
Dina arbetsuppgifter innefattas av att skapa förutsättningar för att driva & leda, vilket innebär att du driver förbättringsarbeten, utvecklar verksamhet och personal samt leder och fördelar arbetet i uppdragen. Du säkerställer att arbetet är i enlighet med de krav som finns från våra kunder och skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete.
Som konsultenhetschef får du möjlighet att påverka både arbetssätt, flöden och samtidigt växa som individ och ledare. Du kommer att ha personalansvar och stötta i arbetsmiljöarbetet. Du arbetar målmedvetet med att skapa rätt förutsättningar för att tillsammans med medarbetarna kunna prestera ett gott resultat.
Vem är du?
Vi söker en ansvarskännande, initiativtagande, noggrann och handlingskraftig person med tidigare erfarenhet av ledarroller. Din utbildningsbakgrund är en examen inom områden som IT, underhåll, projektledning, logistik eller liknande. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av flygtrafikledningssystem samt att vi gärna ser att du har arbetat med projektledning eller förändringsledning.
Du är en lagspelare och eftersträvar resultat med hög kvalitet, både när du arbetar själv och tillsammans med andra. Du är bekväm med att leda verksamhet och medarbetare mot gemensamma mål. Det är viktigt att du är uppmärksam och lyhörd mot dina kollegor samt att du är nyfiken och har viljan att lära nytt. Ett personligt engagemang väger tyngre än formella utbildningar. Du drivs av ett högt säkerhetstänk och du dokumenterar noggrant dina utförda arbeten. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: Martin Magnusson, +46 73 4379911
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9601623