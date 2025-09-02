Konsultchef till Norra Resurs
Bli vår nya kollega! Vi fortsätter växa och behöver rekrytera en engagerad Konsultchef till vårt huvudkontor i Luleå!
Vi vill erbjuda dig en spännande framtid i ett av Norra Norrlands snabbast växande företag. Våra kunder består av stora nationellt ledande företag likaväl som lokala mindre aktörer. Det ger oss en intressant bredd i de olika uppdrag vi arbetar med. Varför är vi framgångsrika? Vi arbetar i team på ett sätt som utmärker oss i branschen och vår tjänsteportfölj ger kunderna fantastiska möjligheter att anpassa upplägget efter det faktiska behovet.
Vad har Olle Hjelm, VD, att säga om tjänsten och företaget?
"Norra Resurs är ett entreprenörsdrivet bolag med höga ambitioner och ett stort hjärta. Vi är ett bolag som har en stark tillväxtagenda men samtidigt är mån om att bevara känslan av det lilla familjära bolaget. Fortsatt vill vi expandera i regionen och bli en mycket större spelare. Vi vill fortsätta att värna om den familjära känslan vi har och knyta upp rätt människor till organisationen som delar samma mål.
Fördelen med att arbeta hos oss är våra fantastiska medarbetare och kunder. Man har stort mandat att ta beslut och påverka framtiden inom företaget, man vågar satsa och tänka nytt och det är snabba beslutsvägar. Det finns ett modernt ledarskap, stort förtroende för medarbetarna och vi är en prestigelös organisation."
Dina Arbetsuppgifter
I din roll som Konsultchef kommer du att arbeta tätt med kontorets kundansvariga. Du kommer att ansvara för våra rekryterings- och konsultuthyrningsprocesser.
Som konsultchef kommer du även få arbeta med:
Annonsutformning.
Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning.
Löpande kundkontakt i samarbetet med våra kunder.
Schemaplanering i vårt affärssystem.
Träffa konsulter och stötta dem i sitt arbete, både digitalt och på plats hos vår kund.
Du kommer också:
Arbeta mot tydliga mål.
Utveckla, fördjupa och förädla relationer genom kvalitativt rekryteringsarbete.
Bidra till företagets utveckling genom ditt engagemang.
Din Profil
För att lyckas i rollen som Konsultchef trivs du som söker med att vara spindeln i nätet. Du får energi av att träffa människor samt hitta bra lösningar för både våra kunder och konsulter. Vi på Norra Resurs brinner mycket för den enskilda människan och vill att vår kommande kollega skall ha samma passion att hjälpa människor hitta sitt drömjobb. På kontoret samarbetar vi mycket och vår dynamiska arbetsmiljö kräver att du som person är flexibel och har en förmåga att prioritera och organisera ditt arbete även när tempot är högt. Att du har god datorvana och lätt för att lära dig nya system ser vi också som viktigt.
För att vara aktuell har du som söker:
Är social, utåtriktad och affärsorienterad.
Har stort intresse och kunskap om människor, organisationer och ledarskap.
Är en målinriktad, strukturerad och ordningsam person.
Har förmåga att hålla igång många projekt samtidigt.
Har du tidigare arbetslivserfarenheter från att ha arbetat med bemanning- och rekrytering sedan tidigare ser vi det som positivt för tjänsten men inte som ett krav. Vi kommer lägga mycket vikt vid din personlighet i denna rekryteringsprocess.
Övrig Information
Placeringsort: Luleå
Start: Enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: mån- fredag, dagtidPubliceringsdatum2025-09-02Så ansöker du
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Olle Hjelm, VD för Norra Resurs. Han svarar gärna på dina funderingar kring tjänsten eller om oss som kontor och företag! Du når Olle på telefon 070-395 60 44 eller på olle.hjelm@norraresurs.se
.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Norra Resurs
Sedan vår start har vi blivit ett av de mest framstående företagen inom bemanning och rekrytering i Norra Sverige. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs en pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i norra Sverige. Hos oss möter du en kultur präglad av entreprenörsanda, engagemang och hög kvalitet. Vi sitter i moderna lokaler på Smedjegatan 19, beläget mitt i centrala Luleå. Så ansöker du
