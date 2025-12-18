Konsultchef
Vi är Redeploy. Ett techkonsultbolag för människor som vill växa, göra skillnad och ha kul längs vägen. Vi designar, bygger, skalar och förvaltar moderna lösningar inom Cloud, Data och AI tillsammans med några av Nordens mest ambitiösa bolag. Nu söker vi en Konsultchef till Stockholm som vill vara nära både människor och kund och som trivs när det händer mycket. Du kommer vara en nyckelperson i vår tillväxt, stötta och utveckla våra konsulter, stärka teamkänslan och se till att vi fortsätter leverera med hög kvalitet, på ett sätt som känns riktigt Redeploy.
Vad du kommer göra
Vara närmaste ledare för en grupp av våra konsulter i Stockholm (inom Cloud infra) och du leder medcoaching och fokus på utveckling, trivsel och prestation.
Bygga och vårda kultur och teamkänsla; onboarding, teambuilding, feedbackkultur och initiativ som gör att vi har kul och levererar samtidigt.
Vara ute hos kund där det händer, följa upp uppdrag, bygga relationer, fånga behov och säkra att konsult och kund har bästa möjliga match.
Driva beläggning och uppdragsmatchning tillsammans med sälj- och leveransorganisationen, med koll på både nuläget och nästa steg.
Stötta i rekrytering; kravprofil, intervjuer, referenser och en kandidatupplevelse som känns både professionell och personlig.
Fånga upp kompetensbehov och bidra till vår kompetensförsörjning (utvecklingsplaner, kompetenskartor, intern rörlighet och lärande).
Vem vi tror att du är Du är handlingskraftig och lösningsorienterad med en tydlig vilja att ta ansvar och arbeta nära verksamheten för att driva resultat på ett hållbart sätt. Du gillar tempot i konsultbranschen, trivs i dialogen med kund och har en genuin vilja att stötta människor i deras utveckling. Du är lyhörd, tydlig och trygg i att ta beslut när det behövs.
Det här tror vi att du har med dig
Erfarenhet av en ledarroll i konsultbranschen (t.ex. konsultchef, team lead, delivery lead eller liknande) - gärna inom IT/tech.
Vana av personalutveckling: coaching, mål och uppföljning, svåra samtal, feedback och att skapa förutsättningar för hög prestation över tid.
God förståelse för konsultaffären; uppdragsmatchning, beläggning, kundrelationer och kvalitet i leverans.
Stark kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroende hos både konsulter och kunder.
Flytande på svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande (men inte ett krav)
Erfarenhet av att bygga team och driva teambuilding-initiativ i en växande organisation.
Erfarenhet av rekrytering inom IT eller av att jobba nära rekrytering i snabbrörliga processer.
Bakgrund nära våra områden, Cloud, Data och AI men främst inom Cloud. Du behöver inte vara teknisk specialist, men du förstår vad konsulterna faktiskt gör.
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med t.ex. medarbetarupplevelse, kompetens, retention eller performance.
Det här får du hos oss
Möjlighet att påverka på riktigt, du får äga din grupp och bygga tillsammans med ett högpresterande, hjälpsamt gäng.
Lärande som en del av vardagen: certifieringar, utbildningar, events och kunskapsdelning.
Flexibilitet och balans; vi jobbar hybrid, men ser gärna att våra ledare är på plats på kontoret
Ett socialt sammanhang där vi gör seriösa saker, men inte tar oss själva för seriöst.
Låter det här som du? Vi tar emot ansökningar via vår karriärsida enligt GDPR. Har du frågor om rollen? Hör gärna av dig till Francisca Andersson, Talent Acquisition Manager Ersättning
