Konsult/Interim Data Engineer i Stockholm

Vi söker nu för kunds räkning flera Data Engineers för längre uppdrag i Stockholm!
Som Data Engineer kommer att ha en central position i ett strategiskt projekt. Projektet är prioriterat inom organisationen och syftar till att utveckla och stärka datakapaciteten inom en viktig verksamhetsdel. Här får du möjlighet att bidra med teknisk expertis i ett sammanhang där strukturer, arbetssätt och lösningar formas i realtid - och där du har stort utrymme att påverka.Uppdraget löper i sex månader med möjlighet till förlängning och start sker så snart som möjligt. Du utgår från kundens kontor i centrala Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett team där data och insikter spelar en central roll i verksamhetens utveckling. Här möter teknik affärsnytta, och din förmåga att omsätta komplexa behov till skalbara lösningar är avgörande. Uppdraget präglas av ett högt förtroende inom teamet, ett nära samarbete mellan affär och IT, samt en kultur där transparens, lärande och nyfikenhet uppmuntras.
Det här gör du hos oss
• Utvecklar och vidareutvecklar dataplattformar i molnmiljö
• Skapar och optimerar datamodeller för analys och rapportering
• Arbetar med dataintegration och dataflöden i SQL och/eller Python
• Säkerställer tillgänglighet, kvalitet och skalbarhet i datalösningar
• Samarbetar med specialister inom data, BI och verksamhet
Ditt team och arbetsplats
Du ingår i ett tvärfunktionellt projektteam med högt engagemang och fokus på datadriven utveckling. Uppdraget är placerat i centrala Stockholm och erbjuder möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att bygga moderna dataplattformar och som trivs i miljöer där mycket händer. Du är lösningsorienterad, samarbetsinriktad och bekväm med att arbeta i projekt under förändring.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av att utveckla dataplattformar i molnbaserade miljöer
• Har arbetat med datamodellering och strukturerade dataflöden
• Har goda kunskaper i SQL och/eller Python
• Har erfarenhet av Azure eller annan molnplattform
Meriterande är erfarenhet av:
• Erfarenhet av SAP
• BI-verktyg eller andra datavisualiseringsverktyg
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
