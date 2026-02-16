Konsult / Interim - UX/UI i Stockholm
Är du Konsult / Interim som UX/UI eller motsvarande och tillgänglig för uppdrag i Stockholm? Läs då vidare!
Vi söker dig som är UX/UI eller motsvarande och jobbar som konsult / Interim och som är tillgänglig för uppdrag i Stockholm. Det är till ett välkänt bolag som sitter centralt i Stockholm, där du kommer jobba med en omtyckt och välkänd produkt.
Vi erbjuder dig
I detta konsultuppdrag blir du en del av ett företag med en prestigelös företagskultur, där du kommer ha en operativ och strategisk roll där du bidrar med din expertis kring metoder och teknologi inom ditt område.
Du får också en bred och varierande roll med många kontaktytor, där du kommer jobba mot en uppskattad produkt och vara en del av ett innovativt och teknikdrivet team som brinner för att jobba datadrivet!
Det här gör du hos oss
Du kommer genomföra undersökningar för att förstå hur data uppfattas och används idag internt på bolaget och sedan anpassa designen så de interna användarna kan få ut bra och värdefulla insikter och därmed kunna ta bättre beslut grundade på data.
Jobba med användarundersökningar och intervjuer.
Jobba nära både affären och utvecklingen, där du jobbar nära flera produktteam.
Ditt team och arbetsplats
Du kommer jobba nära flera agila och tvärfunktionella team med utvecklare, analytiker/datavetare, innehållsspecialister och produktägare. Du sitter centralt i Stockholm och där du primärt kommer vara på plats. Viss möjlighet till remote arbete finns.
Mer om dig
Har gedigen erfarenhet av UX-design för digitala tjänster.
Självständigt genomför kvalitativ och kvantitativ användarresearch samt omsätter insikter till konkreta designlösningar.
Är van att facilitera workshops och driva UX-arbetet i tvärfunktionella team.
Arbetar strukturerat med användarresor, hypoteser, mätning och analys för kontinuerlig förbättring.
Har dokumenterad erfarenhet av tillgänglighet i digitala produkter.
Aktivt utforskar och tillämpar ny teknik, exempelvis AI, i designprocessen.
Kan argumentera för och förankra designbeslut utifrån användarbehov och affärsmål.
Som person ser vi att du är strukturerad, analytisk och gillar att hitta nya vägar framåt. Du är initiativtagande och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor och du trivs i en prestigelös och ödmjuk miljö, där fokus är på att göra en bra produkt. Du har lätt för att kommunicera och är flytande i både svenska och engelska.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
