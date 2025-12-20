Konsult inom elektronikutveckling
EC Konsult AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2025-12-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EC Konsult AB i Lund
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
EC Konsult AB är ett flexibelt och kreativt konsultföretag som erbjuder lösningar och teknisk spetskompetens inom bland annat medicinteknik, verkstadsindustri, processindustri - och mycket mer. Våra främsta områden är mjukvaruutveckling, inbyggda system, mekanik och elektronikutveckling.
Vi är ett tight team på ca 10 personer med bas i Blekinge, kontor i Karlshamn och Lund, och kunder runt om i södra Sverige. Våra projekt spänner över allt från produktutveckling och underhåll till banbrytande teknik inom Big Science (ESS).
Nu söker vi fler konsulter som delar vår passion för teknik och problemlösning - och som vill göra skillnad ute hos våra kunder.
Vi letar efter dig som har en stark bakgrund inom elektronikutveckling och som drivs av att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Du trivs i konsultrollen, är nyfiken, självständig och gillar variation i vardagen.
Teknisk kompetens (du behöver inte kunna allt - men känna igen dig i mycket):
Analog och digital konstruktion
Mikroprocessorbaserad elektronik
Konstruktion av mönsterkort, prototypframtagning
EMC, elsäkerhet och andra regulatoriska standarder
Test och verifiering, inklusive miljö- och EMC-tester
Mjukvaruutveckling för inbyggda system
Kraftelektronik AI och elektronik
Har du erfarenhet av hur AI integreras i inbyggda system, exempelvis för prediktivt underhåll, intelligenta sensorsystem eller signalanalys? Det är ett stort plus. Vi ser ett växande behov av AI-relaterad kompetens i flera kundprojekt.
Vem är du som person?
Du är teknikintresserad, analytisk och noggrann
Du är självgående men gillar att samarbeta
Du är positiv, hjälpsam och prestigelös
Du gillar att avsluta det du påbörjar - med kvalitet
Hur vi jobbar
Som konsult hos EC Konsult arbetar du ofta på plats hos kund och ibland från våra kontor. En stor del av uppdragen sker hos kund, vilket innebär att pendling inom södra Sverige kan förekomma.
Du får arbeta med olika faser i en produkts hela livscykel - från idé och konstruktion till testning och underhåll. Våra kundprojekt är oftast långsiktiga och innebär djup teknisk medverkan.
Exempel på områden vi jobbar med:
Medicinteknik
Trädgårdsprodukter
Automotive
Säkerhets- och övervakningssystem
Dörröppnare
värmesystem
Vi erbjuder stimulerande teknikprojekt med stor variation, där du får möjlighet att påverka din egen vardag och utvecklas i din yrkesroll. Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor/kunder som har djup teknisk kompetens och en stark samarbetsanda. Vi erbjuder en anställning med god balans mellan arbete och fritid. Våra kontor finns i trevliga Karlshamn och expansiva Lund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: tom.nilsson@ec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ec Konsult AB
(org.nr 556550-5392), http://www.ec.se
Scheelevägen 17 (visa karta
)
223 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658088