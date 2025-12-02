Konstruktör till Takstolsspecialisten
2025-12-02
Vill du utvecklas som konstruktör och samtidigt bli en central del av ett expansivt företag med stort driv? Då kan Takstolsspecialisten i Rimbo AB (TASS) vara rätt nästa steg för dig! Vi söker nu en engagerad konstruktör som vill vara med och forma framtidens bygglösningar.
Hos oss får du en viktig roll där du ansvarar för projekten från första kundkontakt till färdig produkt. Du arbetar nära våra kunder och skapar skräddarsydda lösningar genom konstruktion- och tillverkningsritningar, beräkningar samt offertunderlag. I tjänsten ingår även försäljning av takstolar, väggblock och hus samt marknadsföring av hela koncernens sortiment. Som konstruktör blir du kundens främsta kontaktperson - och en avgörande länk i kedjan från idé till verklighet.
Det här är ett arbete för dig som vill kombinera teknik, kundkontakt och affärer i ett företag där kvalitet och service alltid står i fokus.
Kompetenser
Vi söker dig som har:
• Utbildning som byggnadsingenjör eller byggnadstekniker, alternativt en teknisk bakgrund med goda kunskaper inom konstruktion.
• Erfarenhet av CAD-program. Meriterande är kunskaper i Pamir och Vertex, som vi arbetar i dagligen.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Publiceringsdatum
2025-12-02

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är självgående, initiativtagande och tycker om att ta ansvar.
Har lätt att bygga goda relationer och trivs med mycket kundkontakt.
Är serviceinriktad, affärsdriven och motiveras av att komma till avslut.
Har en strukturerad och noggrann arbetsstil och gillar att arbeta mot tydliga mål.
Erfarenhet från industriell produktion av trähus är starkt meriterande.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid.
Arbetsplats i Uppsala eller Knutby - du väljer själv placering.
En viktig roll i ett stabilt och växande företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
Låter detta som du?
Då vill vi gärna höra från dig! Tjänsten är ledig omgående och tillsätts när vi hittar rätt person. Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
E-post: dan@tass.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iBinder AB
(org.nr 556573-1592)
Stallängsgatan 4
)
753 18 UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Uppsala

Jobbnummer
9625949