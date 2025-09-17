Konstruktör SM-Tech AB
2025-09-17
Är du utbildad konstruktör och vill fortsätta utvecklas i att ta fram kreativa lösningar och driva projekt? Nu söker vi dig som vill bli en del av oss på SM Tech AB och vårt kontor i Ljungskile. Läs vidare för mer information kring tjänsten och vem vi söker!
Konstruktör Som konstruktör kommer du att ansvara för design, konstruktion och att optimera tekniska lösningar utifrån våra kunders specifika behov. Du kommer driva projekt framåt från idé till färdig produkt och jobba i nära samarbete med andra avdelningar. Du kommer jobba med att ta fram nya tekniska lösningar men också utveckla befintliga system. Du kommer skapa och granska tekniska ritningar och modeller med hjälp av CAD-program. Tjänsten innebär mycket kundkontakt både via telefon, mejl och fysiska möten. Resor med övernattning förekommer i tjänsten några gånger per månad.
Arbetstiderna är måndag-fredag kl 08:00-16:30. Det finns möjlighet till flexibilitet, men då med hänsyn till verksamheten och kontakten med våra leverantörer, där man behöver kunna anpassa sig till behov.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss blir du en del av ett litet, familjärt bolag med högt i tak och korta beslutsvägar. Du får möjlighet att bli en viktig del av vår fortsatta utveckling framåt och arbeta med frihet under ansvar. Vi erbjuder pension, sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också en individuell, årlig bonus.
Vem söker vi? Vi söker dig som drivs av teknisk problemlösning och vill fortsätta utvecklas i din roll som konstruktör. För att lyckas i rollen hos oss, ser vi gärna att du har viss erfarenhet, men fram för allt vilja att växa och utvecklas tillsammans med oss. Som person är du noggrann med ett kreativt sinne för detaljer. Du har förmågan att kommunicera och samarbeta med människor omkring dig både internt och externt. Förutom ditt sätt att hitta kreativa lösningar är du driven i ditt sätt att arbeta och att få projekten att komma framåt. Vi ser gärna att du har förståelse för de krav och standards som finns inom livsmedelsbranschen.
SM-Tech AB Sedan starten år 2012 har SM-Tech levererat allt från små maskiner till storkök och grossister till fullskaliga linjer för industrin. Vi verkar inom livsmedelsbranschen genom att förse våra kunder med högkvalitativa lösningar för tillverkning och packning av livsmedel m.m. Vårt huvudkontor där vi också har både lager och verkstad, finns i Ljungkile.
Publiceringsdatum2025-09-17

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom konstruktion
Något/några års erfarenhet från liknande roll
Erfarenhet inom CAD
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet inom livsmedelsbranschen
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. I samband med semestertider kan återkoppling dröja något längre än vanligt.
Sista ansökningsdatum: 2025-09-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid, kl 08:00-16:30
Ort: Ljungskile
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg, evelina.lofberg@platsa.se
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Evelina Löfberg
evelina.lofberg@platsa.se
0733-28 18 60
