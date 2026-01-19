Konstruktör inom Maskinteknik
2026-01-19
Som Konstruktör inom maskinteknik hos Bröderna Ahlm Maskin AB får du en bred och verksamhetsnära roll där du är med och utvecklar kundanpassade maskiner från idé till färdig produkt. Företaget bygger och monterar maskiner i egen verkstad och arbetar nära både produktion och montage, vilket innebär att dina konstruktioner snabbt blir verklighet.
Du blir en del av ett mindre, familjeägt bolag med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och en prestigelös kultur där nära samarbete är en självklarhet. Arbetet sker huvudsakligen på plats i Skurup, med goda pendlingsmöjligheter via tåg och E65 mellan Malmö och Ystad.
Arbetstiderna är 07.00-16.00.
I din roll som Konstruktör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Framtagning av CAD-modeller och tillverkningsunderlag i SolidWorks
• Konstruktion och vidareutveckling av maskiner och kundanpassade lösningar
• Utföra tekniska beräkningar och dimensionering
• Samarbete med produktion, montage, försäljning, service och eftermarknad
• Vara delaktig i förbättringar av arbetssätt, konstruktion och produktion
• Kontakt med leverantörer och kunder
Tjänsten är en direktrekrytering med tillträde enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom maskinteknik eller motsvarande, exempelvis som högskoleingenjör eller civilingenjör, och som har erfarenhet av konstruktion inom tillverkande industri. Du är trygg i SolidWorks och van vid att ta fram konstruktionsunderlag som fungerar hela vägen ut i produktion.
Som person är du driven och engagerad, och trivs med att ta ansvar och ägandeskap i ditt arbete. Du uppskattar en roll där du fungerar som spindeln i nätet och får använda din kommunikativa förmåga för att bidra till ett nära och effektivt samarbete. Samtidigt som du har öga för detaljer har du också förmågan att lyfta blicken och se helheten i ett projekt.
Med rätt bakgrund och drivkraft vill vi gärna bygga vidare på din kompetens och investera i din fortsatta utveckling tillsammans med oss.
Viktigt för tjänsten är:
• Relevant utbildning
• Yrkeserfarenhet inom området
• God kunskap inom Solidworks
• Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av påbyggnader på fordon
• Erfarenhet av beredning i Monitor ERP
• Erfarenhet av CAM-beredning
• Erfarenhet av PDM-system
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Bröderna Ahlm Maskin AB
Bröderna Ahlm Maskin AB är en maskinbyggarfirma med inriktning mot bygg- och infrastrukturbranschen. Företaget utvecklar och tillverkar maskiner för förvaring, transport och blandning av sand- och cementbaserade material. Med lång erfarenhet, tekniskt avancerade lösningar och ett starkt fokus på kundanpassning har bolaget etablerat en stabil position i branschen.
Här erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete i en prestigelös miljö där samarbete och engagemang står i centrum.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Bröderna Ahlm Maskin AB med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marie Ekvall via marie.ekvall@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
