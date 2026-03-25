Konstruktör | Groth | Kalmar
2026-03-25
Vill du arbeta nära produktion, kunder och teknik i ett bolag där varje projekt är unikt? Groth befinner sig i en spännande expansionsfas och söker nu en konstruktör som vill vara med och utveckla kundanpassade specialfordon - från idé till färdig leverans. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av engagemang, drivkraft och en stark vilja att ständigt utveckla nya och innovativa lösningar.
Om rollen
Som konstruktör hos Groth blir du en nyckelperson i ett mindre, sammansvetsat team där du arbetar brett genom hela konstruktionskedjan. Du jobbar i nära samarbete med både produktion och kund, vilket innebär att du får en varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Du kommer främst att arbeta i 3D CAD (SolidWorks) och vara delaktig i allt från projektering till färdig produkt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion av kundanpassade fordon och komponenter
Arbete i 3D CAD, främst SolidWorks
Framtagning av ritningar och tekniskt underlag
Nära samarbete med produktion
Kundkontakt och teknisk dialog
Enklare konstruktion inom hydraulik, pneumatik och ventilation
Praktiskt arbete i produktionen vid behov
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt och teoretiskt arbete. Du är van att ta ansvar och arbeta strukturerat genom hela processen.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av 3D CAD, gärna SolidWorks
Erfarenhet av ritningsläsning inom tillverkande industri
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
Ett genuint teknikintresse - du har troligen "skruvat mycket"
Observera att vi inte ställer krav på akademisk utbildning - din erfarenhet och praktiska kompetens är det viktigaste.
Det är meriterande om du har:
Kunskap inom hydraulik, pneumatik eller ventilation
Erfarenhet från tillverkande industri eller produktionsteknikPubliceringsdatum2026-03-25Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du: * Är noggrann, ansvarstagande och effektiv * Har lätt för att förstå tekniska lösningar och produkter * Är trygg i kontakt med kunder och kan representera bolaget professionellt * Trivs i ett nära samarbete med kollegor och produktion * Har både praktisk och teoretisk förståelse * Har ett högt engagemang, är driven och bidrar med ett innovativt förhållningssätt
Om Groth
Groth är ett specialiserat bolag som utvecklar och tillverkar kundanpassade fordon, exempelvis vallatrailers, mobila bibliotek, blodgivartrailers och mammografivagnar. Bolaget är en del av en större koncern inom påbyggnationer av tunga fordon.
Här arbetar cirka 40-45 medarbetare, varav konstruktionsteamet består av 4-5 personer. Du blir en del av en verksamhet med korta beslutsvägar, högteknisk kompetens och stor variation i projekten.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
392 31 KALMAR
