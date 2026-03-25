Konstruktör | Groth | Kalmar

Vill du arbeta nära produktion, kunder och teknik i ett bolag där varje projekt är unikt? Groth befinner sig i en spännande expansionsfas och söker nu en konstruktör som vill vara med och utveckla kundanpassade specialfordon - från idé till färdig leverans. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av engagemang, drivkraft och en stark vilja att ständigt utveckla nya och innovativa lösningar.
Om rollen
Som konstruktör hos Groth blir du en nyckelperson i ett mindre, sammansvetsat team där du arbetar brett genom hela konstruktionskedjan. Du jobbar i nära samarbete med både produktion och kund, vilket innebär att du får en varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Du kommer främst att arbeta i 3D CAD (SolidWorks) och vara delaktig i allt från projektering till färdig produkt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion av kundanpassade fordon och komponenter

Arbete i 3D CAD, främst SolidWorks

Framtagning av ritningar och tekniskt underlag

Nära samarbete med produktion

Kundkontakt och teknisk dialog

Enklare konstruktion inom hydraulik, pneumatik och ventilation

Praktiskt arbete i produktionen vid behov

Om dig
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt och teoretiskt arbete. Du är van att ta ansvar och arbeta strukturerat genom hela processen.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av 3D CAD, gärna SolidWorks

Erfarenhet av ritningsläsning inom tillverkande industri

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt

Ett genuint teknikintresse - du har troligen "skruvat mycket"

Observera att vi inte ställer krav på akademisk utbildning - din erfarenhet och praktiska kompetens är det viktigaste.
Det är meriterande om du har:
Kunskap inom hydraulik, pneumatik eller ventilation

Erfarenhet från tillverkande industri eller produktionsteknik

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du: * Är noggrann, ansvarstagande och effektiv * Har lätt för att förstå tekniska lösningar och produkter * Är trygg i kontakt med kunder och kan representera bolaget professionellt * Trivs i ett nära samarbete med kollegor och produktion * Har både praktisk och teoretisk förståelse * Har ett högt engagemang, är driven och bidrar med ett innovativt förhållningssätt
Om Groth
Groth är ett specialiserat bolag som utvecklar och tillverkar kundanpassade fordon, exempelvis vallatrailers, mobila bibliotek, blodgivartrailers och mammografivagnar. Bolaget är en del av en större koncern inom påbyggnationer av tunga fordon.
Här arbetar cirka 40-45 medarbetare, varav konstruktionsteamet består av 4-5 personer. Du blir en del av en verksamhet med korta beslutsvägar, högteknisk kompetens och stor variation i projekten.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

