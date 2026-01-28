Konstruktör
PERI är inne i ett expansivt skede och arbetar just nu med många intressanta projekt både inom anläggning- och bostadssidan längs Västkusten. Vi behöver nu förstärka vår teknikavdelning i Göteborg inom ställningsområdet.
Som erfaren konstruktör får du lära dig arbeta med att ta fram ritningar för formsättning, understödning och byggnadsställning utifrån PERI's produkter. Du arbetar nära säljavdelningen för att hitta de bästa lösningarna, både tekniskt och ekonomiskt, till våra kunder. Du drivs av att kunna uppfylla innehållet i vår affärsidé "att göra byggandet enklare, säkrare och effektivare".
Det här söker vi hos dig:
Högskole-/Civilingenjör med inriktning bygg/konstruktion
Kunskap i konstruktionsarbete - meriterande inom form och ställning
Du har goda kunskaper i Auto CAD samt meriterande kunskap i 3D
Du har goda kunskaper av statiska hållfasthetsberäkningar
Minst 2 års praktisk erfarenhet av konstruktionsarbete inom ställning, och som vill arbeta med tekniskt avancerade och kundanpassade lösningar baserade på PERI:s produkter.
Du har god förmåga att planera och hantera flera pågående projekt samtidigt och vi tror därför att du periodvis klarar av hög arbetsbelastning
Du är ansvarsfull och serviceinriktad
Du är flexibel och hittar vägar för problemlösning
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det här vill vi gärna erbjuda vi dig:
Arbete i en marknadsledande och informell miljö med stort kvalitetstänk och professionell framtoning
Ett växande företag, nära till beslutsfattning och med goda möjligheter att på sikt även arbeta internationellt
En långsiktig utvecklingsplan för att kunna växa inom vår teknikavdelning
Välkommen med din ansökan till ansokan@peri.se
