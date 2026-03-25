Konstruktör - Elkraft
Konstruktör - Elkraft (Orderberedning & Konstruktion)
Du kommer att arbeta nära projektledare, sälj, produktion och andra ingenjörer för att säkerställa att våra konstruktioner och ritningsunderlag är korrekta, tillverkbara och levererar den prestanda kunden efterfrågar. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att ta fram detaljerade kretsscheman, apparatlistor och layouter till att skriva installationsmanualer och tekniska specifikationer som används både internt och av slutkund. I rollen ingår även att verifiera kundspecifika strukturer och ritningar samt att dokumentera och kommunicera ändringar som kan påverka kostnad eller ledtid. Du kommer att bidra aktivt i produkt- och procesutveckling för att effektivisera orderberedningen, minska ledtider och standardisera lösningar så långt som möjligt för att förenkla produktion och service. Du förväntas arbeta proaktivt med återanvändbara lösningar som kan tillämpas över flera kundsegment, vilket stärker enhetlighet och kvalitet i våra leveranser.
Rollen passar dig som trivs i ett tekniskt, kundnära arbetssätt, gillar problemlösning och vill bidra till att förbättra produkter och processer kontinuerligt. Du kommer att ingå i ett team där kommunikation, samarbete och en hög kvalitet i leveranser är avgörande för att bygga långsiktiga kundrelationer och företagets konkurrenskraft.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Konstruktion och utveckling av elkraftslösningar i CAD enligt kundspecifikationer.
* Ta fram kretsscheman, apparatlistor, layouter, installationsmanualer och tekniska specifikationer.
* Delta i produkt- och processutveckling för effektivare orderberedning och standardisering.
* Verifiera kundspecifika ritningar och säkerställa korrekt produktstruktur.
* Dokumentera ändringar, bedöma kostnads- och ledtidspåverkan och kommunicera med marknad/försäljning.
* Deltagande i kundmöten, teknisk rådgivning och kundbesiktningar vid behov.
* Samarbete med projektledare, produktion och andra tekniska discipliner.
Erfarenhet / Kvalifikationer
* Relevant teknisk utbildning inom elkraft, elektroteknik eller motsvarande (t.ex. YH, högskola .
* Praktisk erfarenhet av orderberedning, konstruktion eller ritningsframställning, gärna inom elkraft eller liknande industrisegment - gärna 3-5 års erfarenhet
* God erfarenhet av CAD-verktyg , t.ex. EPLAN, AutoCAD Electrical eller liknande.
* Erfarenhet av att skapa kretsscheman, apparatlistor och teknisk dokumentation.
* Grundläggande förståelse för tillverkningsprocesser och produktionsanpassad konstruktion.
* Kunna bedöma kostnadseffekter och ledtidspåverkan vid konstruktionsändringar.
* God kommunikationsförmåga i tal och skrift; svenska och engelska krävs.
* Meriterande: erfarenhet av kalkylering/prissättning, produktdatabaser och PLM-systemPubliceringsdatum2026-03-25Dina personliga egenskaper
* Strukturerad och noggrann med stark dokumentationsdisciplin.
* Problemlösande och initiativrik; tar egna initiativ för att förbättra arbetsflöden.
* Teamorienterad med god samarbetsförmåga över avdelningsgränser.
* Kundfokuserad och trygg i tekniska kunddialoger.
* Flexibel och anpassningsbar i en förändringsbenägen miljö.
* Förmåga att prioritera och hantera flera parallella projekt och tidspress.
Vad företaget erbjuder dig som anställd
* En tekniskt utmanande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka produkter och processer.
* Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom CAD, elkraft och projektledning.
* Arbete i ett tvärfunktionellt team med nära samarbete mellan konstruktion, projektledning och produktion.
* Konkreta möjligheter att bidra till förbättringsarbete och standardisering som påverkar både kvalitet och effektivitet.
* Förmåner: {exempel - t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidragSå ansöker du
* Ansök senast: 30 april
Befattning som konsult
Denna tjänst är ett konsultuppdrag med omedelbar tillsättning hos kund eller efter överrenskommelse.
Efter uppdragets slut finns det mycket god möjligheter till tillsvidare anställning hos kundföretag.
Ingenjörstorget fungerar som en specialiserad plattform och nätverk för ingenjörer och tekniker, medan Hyrpersonal Sverige är det operativa moderbolaget som hanterar själva anställningarna, rekryteringen och bemanningen.
Hyrpersonal Sverige (Moderbolag): Ett rikstäckande bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Linköping. De fokuserar på Executive Search, Interim Management och specialistrekrytering inom flera sektorer.
Ingenjörstorget: Fungerar som en nischad "mötesplats" och portal under Hyrpersonal-paraplyet, specifikt inriktad på att matcha ingenjörskompetens med teknikföretag.
Att arbeta hos oss: (Omdömen och kultur)
Enligt medarbetarrecensioner på plattformar som Indeed lyfts följande faktorer fram:
Indeed
Balans och välmående: Anställda har rapporterat en god balans mellan arbete och fritid samt en generellt stressfri arbetsmiljö.
Stöd från ledningen: Positiv feedback ges ofta gällande stöd från chefer och den allmänna trivseln i organisationen.
Uppdragsfokus: Som konsult blir du ofta utplacerad hos externa kunder (t.ex. kommuner eller teknikbolag), men med Hyrpersonal Sverige som den formella arbetsgivaren som sköter avtal och uppföljning.
Tjänsteutbud för anställda och kandidater
Karriärvägar: De erbjuder allt från lediga tjänster för juniora tekniker till tunga roller inom Interim Management där en ledare kan vara på plats inom 48 timmar.
Geografisk närvaro: De har kontor och nätverk i bland annat Linköping (huvudkontor)Stockholm, Göteborg, Uppsala och Jönköping.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Orlando Ludvigsson orlando.ludvigsson@hyrpersonal.net 010-555 86 05 Jobbnummer
9819532