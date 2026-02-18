Konstruktionschef till Lämneå Bruk AB
Vi tillverkar högkvalitativa, innovativa och effektiva tråddragningsmaskiner med hög kundanpassning. Med lång erfarenhet av industrin och med en passion för service har vi möjlighet att erbjuda våra kunder innovativa och teknologiskt avancerade lösningar med hög kvalitet. Alla maskiner tillverkas på plats utanför Ljusfallshammar, men våra kunder finns över hela världen. Läs mer om oss på www.lamnea.com!
Om rollen
SSom konstruktionschef leder och utvecklar du vår konstruktionsavdelning, som består av sju konstruktörer som jobbar med ny- och vidareutveckling av Lämneå Bruks produkter. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i alla projekt, i nära samverkan med vår säljorganisation. Våra produkter är till 100% kundanpassade, samarbetet med våra säljare och projektledare är en viktig del av ditt uppdrag. Du rapporterar till VD och har ett nära samarbete med vår tekniska chef samt självklart omfattande kontaktytor såväl med våra produktionsavdelningar som med vår säljorganisation. Våra konstruktörer arbetar i IronCAD, från detaljritningar och kompletta sammanställningar till layouter på hela produktionsenheter. Du kommer att vara drivande i arbetet med att utveckla våra tråddragningsmaskiner, som ofta har en hög grad av kundanpassning. Som konstruktionschef har du möjlighet att på nära håll se hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt. Vi har all konstruktion och tillverkning samt gör alla anpassade produktionsunderlag in-house.
Är du en erfaren ledare inom konstruktion och teknik? Har du en passion för att utveckla avancerade maskiner och driva projekt från idé till färdig produkt? Då kan du vara den vi söker!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Leda och utveckla konstruktionsavdelningen, inklusive personalansvar, kompetensutveckling och resursplanering.
Ansvara för teknisk produktutveckling från konceptstadiet till färdig produkt.
Säkerställa att konstruktion och design uppfyller såväl kundönskemål som produktionens olika krav.
Driva förbättringsprojekt och utveckla våra arbetsprocesser för att öka effektiviteten i avdelningens arbete.
Samverka nära med produktionschefen, säljorganisationen, teknisk chef och VD.
Vi söker dig som:
Har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av att leda team och/eller driva tekniska projekt.
Gedigen kunskap om CAD-verktyg, har du erfarenhet av vårt CAD-system IronCAD är det meriterande.
Är en engagerad och kommunikativ ledare med ett starkt tekniskt intresse och en vilja att utveckla och motivera ditt team.
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett växande, innovativt företag som ligger på framkant i sin bransch, Lämneå Bruk AB är en världsledande leverantör av tråddragningsmaskiner med många internationella kunder. Vi är innovativa, familjära och har en platt organisation med korta beslutsvägar och ett högt tempo i såväl produktion som utvecklingsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 15 mars.
Kontakta gärna rekryteringskonsult Jan Schröder, på 070-6181161, för mer information! Ersättning
