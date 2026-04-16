Konstruktions-montör sökes
2026-04-16
Vill du ta nästa steg i din karriär som montör och arbeta i en modern, inkluderande produktionsmiljö på dagtid? Vi söker nu dig med dokumenterad erfarenhet av slutmontering, som vill axla en ansvarsfull roll där kvalitet, säkerhet och samarbete är i fokus. Här får du vara delaktig i hela monteringsprocessen och bidra till arbetslagets utveckling, med goda möjligheter till egen kompetensutveckling i en verksamhet som satsar på både trivsel och hög standard.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Slutmontering av tekniska produkter och komponenter enligt ritning och arbetsbeskrivning.
Arbete med el-, mekanik- och detaljmontering samt kontroll av färdiga produkter mot uppställda kvalitetskrav.
Säkerställa att interna rutiner, säkerhetsföreskrifter och miljökrav efterföljs i varje steg.
Löpande funktionskontroller, mätning och dokumentation i digitala system.
Underhåll, rengöring och översyn av arbetsstation, utrustning och handverktyg.
Hantera och transportera material med truck enligt gällande riktlinjer (truckkort är ett krav).
Aktivt delta i förbättringsarbete samt samarbete i ett positivt, inkluderande team.
Krav och kvalifikationer
Flera års praktisk erfarenhet av teknisk montering, gärna inom industriell produktion eller liknande område.
Truckkort A och B (giltigt), och erfarenhet av truckkörning på arbetsplats.
God förmåga att läsa och tolka ritningar, instruktioner och kvalitetssäkringsdokumentation.
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är meriterande.
Vana vid att arbeta i team och bidra till en trygg, säker och trevlig arbetsmiljö.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och har ett genuint intresse för teknik och produktion. Du arbetar självständigt, är noga med detaljer och ser kvalitet som en självklarhet. Flexibilitet, god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt är viktiga egenskaper för att trivas och lyckas i rollen. Du uppskattar utmaningar, gillar när tempot växlar och vill vara med och utveckla både dig själv och våra arbetsprocesser. Hos oss är alla välkomna och vi värdesätter en arbetsplats med mångfald, respekt och gott arbetsklimat.
Anställningsvillkor och ansökningsprocess
Tjänsten är en heltidsanställning och arbetstiderna är dagtid. Du inleder som inhyrd med mycket goda möjligheter till fast anställning för rätt kandidat. Urval och intervjuer sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt om du vill arbeta som erfaren slutmontör i en utvecklande, säker och trivsam miljö med engagerade kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra om din erfarenhet av montering, ditt engagemang för kvalitet och din vilja att bidra till vår gemensamma framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
