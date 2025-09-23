Konservator, måleri
Anställningen är en visstidsanställning på högst 12 månader, omfattning 100%. Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2025-10-19.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag.
Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl.a. Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet.
Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.
Nationalmuseum söker dig som vill arbeta med utställningsverksamhet och utlån. Du kommer ingå i ett team med 16 konservatorer som leds av konserveringschefen, till vilken du också rapporterar. Konserveringsenheten ansvarar för genomförande och utveckling av verksamhet med förebyggande och aktiv konservering, dokumentation av undersökningar och åtgärder samt forskning inom konserveringsvetenskap. Enheten ryms inom Bevarande- och fotoavdelningen, där även ansvar för konsthantering och fotografering ingår.
Dina arbetsuppgifter:
• Medverka vid planering och delta i utställningsarbeten och utlån
• Planera och genomföra aktiva och förebyggande konserveringsåtgärder
• Registrera konserveringsdokumentation och annan relevant information i samlingsförvaltningsdatabas
• Medverka vid identifiering, värdering och analyser av risker för föremålssamlingarna samt genomföra förebyggande åtgärder enligt god samlingsförvaltning
Krav:
• Master- och/eller Bachelor från universitet eller högskola inom målerikonservering
• Minst fem års arbetserfarenhet som målerikonservator efter avslutad utbildning
• Kunskap om och arbetserfarenhet av konservering av äldre måleri
• Erfarenhet av konserveringsdokumentation i digitala samlingsförvaltningssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• God samarbetsförmåga och administrativ förmåga
Din profil:
Vi förutsätter at du kan arbeta båda självständigt och i grupp. Du arbetar proaktivt, är systematisk och ansvarstagande, samt van att vara flexibel och bekväm i olika arbetsmiljöer. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. Arbete på annan ort kan förekomma, vilket innebär resor och övernattningar.
Vi erbjuder en traditionsrik, kunskapsdriven och dynamisk miljö. Museets verksamhet har stor synlighet i samhället och skapar engagemang hos många människor lokalt, nationellt och internationellt. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar det omgivande samhället och efter en arbetsplats där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Vidare information:
Information om befattningen lämnas av enhetschef Anne-Grethe Slettemoen, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se
, tfn 08-5195 4465. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda för SACO, Ulla-Mai Saarinen för ST och Bo Gustafsson för SEKO. Samtliga nås på tfn 08-519 543 00.
Ansökan via formulär:
Bifoga CV tillsammans med personligt brev och portfolio via formuläret nedan. Din portfolio ska innehålla minst tre aktuella och relevanta exempel på genomfört arbete. Andra betyg och intyg som styrker din ansökan kan bifogas. Samtliga bifogade dokument ska vara i PDF-format. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
