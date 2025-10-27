Konservator
2025-10-27
Nu söker vi en konservator till ett av våra konserveringsprojekt 2026 inom objekt/skulptur och moderna material.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som konservator med inriktning objekt/skulptur, moderna material kommer du att medverka i museets konserveringsprojekt kring Tableau Tir, ett konstverk av Niki de Saint Phalle.
I arbetsuppgifterna ingår att
• söka i arkiv om verkets tillkomst
• dokumentera verkets tillstånd, inklusive både strukturella svagheter och skador/förändringar i ytan
• ta prover och utföra tekniska analyser i samarbete med RAÄ
• ta fram en plan för konserveringsåtgärder och aktiv konservering av konstverket
• utveckla en ny stabiliserande ram för konstverket.
Rollen är på placerad på Avdelningen för konservering och digital samlingsförvaltning och du rapporterar till gruppchef. I arbetsgruppen arbetar cirka tio konservatorer inom områdena foto, måleri, papper och skulptur. Resor kan förekomma.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som konservator behöver du vara självgående i dina uppgifter samtidigt som du är flexibel och kan ställa om när förutsättningar ändras. Du är kvalitetsmedveten och kan strukturera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Givetvis har du enkelt för att samarbete med andra.
För att bli framgångsrik i rollen behöver du också ha
• akademisk examen inom konservering med inriktning objekt/skulptur
• flerårig erfarenhet som konservator inom området modern och samtida konst efter avslutad utbildning
• erfarenhet av registrering och förebyggande konservering
• kunskap om olika behandlingsalternativ, bakomliggande etik och resonemang
• goda kunskaper i svenska och/eller skandinaviska språk samt engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av programmet Dinspector för rapporter och TMS (The Museum System) museidatabas för registrering
• erfarenhet av arbete med konservering i museimiljö.
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tidsbegränsad på heltid till och med 2026-08-31. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 10 november 2026. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar i dina ansökningshandlingar.
Märk ansökan med diarienummer MM2025/103.
Moderna Museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Vi har ett omfattande program med utställningar och pedagogisk verksamhet samt internationellt utbyte inom konstområdet. Vårt museum finns i centrala Stockholm och Malmö och vi är drygt 140 medarbetare. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moderna Museet
(org.nr 202100-5091), http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/ Kontakt
Fack förbundet ST
Tobias Fischer t.fischer@modernamuseet.se 08-520 236 67 Jobbnummer
9574623