Konfigurationsledare till T&E Cyber
Nu söker vi en konfigurationsledare som vill ta en central roll i arbetet med att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra våra referens- och utvecklingsmiljöer. Dessa miljöer utgör grunden för den verifiering och validering som säkerställer Försvarsmaktens tekniska förmågor, och du kommer att vara en viktig del av att upprätthålla ordning, struktur och spårbarhet i komplexa system och livscykler.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som konfigurationsledare har du ett övergripande ansvar för att etablera och förvalta planer, processer och rutiner för konfigurationsstyrning. Du kommer att identifiera, klassificera och strukturera konfigurationsobjekt och säkerställa att relationer och beroenden är tydligt dokumenterade och spårbara. Arbetet innebär att tillämpa och utveckla konfigurationsledningsprocesser som stödjer systemens hela livscykel, från krav och design till implementation, test och leverans.
Du hanterar ändringar, versioner och baselines och ansvarar för att dokumentation hålls korrekt och kontrollerad. I rollen kommer du dessutom att stödja projektledare, systemingenjörer och andra utvecklingsresurser och bidra med expertstöd i frågor som rör konfigurationsledning. Du deltar i revisioner och status kontroller och sammanställer rapporter över systemens konfigurationsstatus, samtidigt som du tar en aktiv roll i enhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
Tjänsten är placerad i Enköping, resor förekommer inrikes samt utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieexamen samt en högskoleutbildning inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller ett närliggande område, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har erfarenhet av att arbeta med konfigurationsledning och du har en god förståelse för systemintegration samt tidigare erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift och att du kan tillgodogöra dig teknisk dokumentation på båda språken.
Det är meriterande om du har en akademisk bakgrund som högskoleingenjör eller systemvetare och vi ser gärna att du har certifieringar som stödjer området, exempelvis CMII, ITIL. Vi ser positivt på om du har arbetat med militära ledningssystem, sekretessklassad information samt har erfarenhet av försvarsrelaterade standarder såsom ISO 15288 och NAF.
För att lyckas i den här rollen ser vi även gärna att du har erfarenhet från försvarssektorn eller andra offentliga myndigheter. Det är även meriterande om du har arbetat med konfigurationsstyrningsverktyg såsom CMDB, Windchill eller Teamcenter, samt om du har kunskap om systemutvecklingsprocesser.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs i en roll där din specialistkunskap kommer till nytta och du agerar ofta som en viktig kunskapsresurs för andra. Du är självgående och driver dina processer framåt med eget ansvar, samtidigt som du visar gott omdöme och förmåga att väga samman komplex information. Rollen kräver även uthållighet och förmåga att hålla fokus under längre tekniska utredningar och systemlivscykler.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 29 Mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Michael Krüger OFR/S Åsa Guldstrand OFR/O Stefan Hållander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Bjurqvist på 08-782 4000. Kontakta Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
