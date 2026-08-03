Konferensvärd till Migrationsverket
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi söker nu en konferensvärd med teknisk kompetens till Migrationsverkets konferensavdelning. Rollen innebär en viktig funktion i att säkerställa en välfungerande och professionell konferensverksamhet.
Som konferensvärd blir du en del av internservice och bidrar till att skapa en fungerande och strukturerad miljö för möten och konferenser. Rollen innebär kontakt med både interna och externa deltagare samt att bidra till en välfungerande helhet.
Tjänstens arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Påfyllnad av material
• Kopiering
• Diskplock
• Lättare städning
• teknisk hjälp
• Servering av fika och lunch
• Detaljplanering kring genomförande av konferenser
• Iordningställande av lokaler, möbler, utrustning och eventuella hjälpmedel inför och efter konferenser
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-10-01 och beräknas pågå till och med 2027-03-31, med möjlighet till förlängning i upp till sex (6) månader.
Krav för tjänsten:
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som konferensvärd
• Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i ärendesystem
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta med videokonferensutrustning
• B-körkort
• Vara tillgänglig för intervju under vecka 35 och 36
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-07-19.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Suad Habib via e-post: suad.habib@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Suad Habib Suad.Habib@adecco.se Jobbnummer
10019207