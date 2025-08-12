Konditoribiträde Deltid
Vete-Katten AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vete-Katten AB i Stockholm
Just nu söker vi på Vete-Katten fler konditoribiträden till våra caféer runt om i Stockholm!
Är du serviceinriktad och har tidigare erfarenhet av arbete som cafébiträde? Vi letar efter engagerade konditoribiträden som delar vår passion för kaffe och brinner för att leverera enastående kundservice inom cafébranschen. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Arbeta i kassa
Servering
Hantering av espressomaskin
Hos oss medverka du i ett team som levererar en hög kundservicenivå och tillhandahåller en professionell produktkunskap.
Om dig
Glad och ansvarstagande - du ger det lilla extra i ditt arbete
Positiv, flexibel och gillar högt tempo - vi värdesätter dessa egenskaper högt och är viktigt i bemötandet för våra gäster
Lösningsorienterad och stresstålig
Samarbetsvillig och bra på att kommuniceraOm företaget
Vete-katten är en Stockholmsinstitution - omskriven, omtalad och framför allt besökt av de flesta kända och okända stockholmare så väl som tillresta. Vi bär på en lång svensk konditoritradition som vi känner stolthet över och ett stort ansvar att förvalta. För oss innebär det att vi gör alla våra bakverk och bröd från grunden, med de bästa råvarorna vi kan finna och utan några som helst tillsatser. Vi tar inga genvägar och låter saker ta den tid de behöver.
Här finns Vete-Katten:
Kungsgatan, Kungsgatan
Bakfickan, Gamla Brogatan
Centralen, Centralstationen
Continental, Vasagatan
Åhléns Torget, t-centralen
Gallerian, Hamngatan
Götgatan, Södermalm
Sankt Eriksgatan, Kungsholmen
Karolinska, Nya Karolinska Sjukhuset Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vete-Katten AB
(org.nr 556027-4408) Arbetsplats
Vete-Katten Jobbnummer
9454668