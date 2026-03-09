Koncerncontroller
2026-03-09
Vi söker nu en Koncerncontroller till ett konsultuppdrag där du får en central roll i arbetet med koncernredovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning inom en kommunal bolagskoncern.
Rollen passar dig som är analytisk, självgående och har erfarenhet av att arbeta med koncernkonsolidering och finansiell rapportering i större organisationer.
Om uppdraget
Som koncerncontroller ansvarar du för att genomföra koncernkonsolidering samt ta fram ekonomiska rapporter för moderbolaget och dess dotterbolag. Du kommer att arbeta nära ekonomiledningen och övriga controllers i organisationen.
Uppdraget innebär också att bidra till förbättringar och utveckling av processer inom ekonomistyrning och rapportering.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Genomföra koncernkonsolidering för moderbolag och dotterbolag
Sammanställa tertialrapport för koncernen och moderbolaget
Arbeta i rapporteringssystemet Stratsys
Genomföra avstämningar och dialog med dotterbolagen
Sammanställa uppföljning av mål och uppdrag i rapporteringen
Ta fram mål- och budgetunderlag för moderbolaget och dotterbolagen
Säkerställa att rapportering levereras enligt fastställd tidplan
Identifiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom ekonomiprocesserna
Dokumentera och vidareutveckla arbetssätt och processer

Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Civilekonomexamen eller motsvarande relevant utbildning
Mycket goda kunskaper inom redovisning
Erfarenhet av att självständigt genomföra koncernkonsolideringar
Erfarenhet av att ta fram finansiella rapporter för koncerner
Erfarenhet av arbete i bolagskoncerner
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kommunal bolagskoncern

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har god analytisk förmåga och helhetsperspektiv
Är självgående och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner
Tar initiativ och driver förbättringsarbete inom ekonomiprocesser
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Soros Consulting AB
