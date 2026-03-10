Kompressortekniker
2026-03-10
TEK Drives Tryckluftsteknik AB är ett företag i Palm Holding-koncernen, där bland annat Ket i Kristianstad ingår.
Vi är ett företag med lång erfarenhet av kompressorer och tryckluftsanläggningar.
Genom förvärvet av Muhrs Tryckluftsteknik AB, har vi över 25 års erfarenhet av att sälja och serva stora som små tryckluftsanläggningar.
Vi arbetar med försäljning, service samt underhåll av kompressorer med tillbehör ute hos våra kunder som finns i Skåne och Blekinge med omnejd.
Nu söker vi en kompressortekniker och I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som kompressortekniker hos oss kommer du ha en varierande vardag där du självständigt utför felsökningar, service och reparationer på Kaeser anläggningar ute hos våra kunder i Kristianstad med omnejd. Det är både akuta och inplanerade jobb vilket gör att ingen dag är den andra lik. Du kommer att vara företagets ansikte utåt, ha daglig kundkontakt samt planera in besök ute hos kund.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i denna tjänst tror vi att du tidigare har arbetat några år som tekniker och har en teknisk gymnasieutbildning, KY-utbildning inom el- eller maskinteknik eller annan relevant utbildning.
Allmänna kunskaper inom mekanik, pneumatik, hydraulik och el-kontrollsystem samt god datorvana är värdefulla framgångsfaktorer för att lyckas i arbetsrollen. Det är meriterande om du har flerårig arbetserfarenhet av mekanisk installation/service/reparation av liknande maskiner, men inte ett krav. Du förstår vikten av att tillhandahålla god service och tycker om att bygga långsiktiga relationer.
Eftersom du kommer att fungera som en förebild för vårt företag och våra produkter, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser självständigt till att utföra dem på ett noggrant och effektivt sätt. Som person är du social och drivande, lösningsorienterad och gillar ordning och reda samt har goda kunskaper i det svenska språket.
B-körkort är ett krav.
Information och kontakt
Tjänsten startar med en visstidsanställning om 6 månader, som sedan förväntas övergå i en tillsvidareanställning.
Arbetstid är dagtid.
Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är 5/4.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten är du välkommet att kontakta Hanna Nyberg på 044-590 65 14.
Läs mer på www.wikan.se
