Kommunvägledare till Haninge kommun!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2026-01-23
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Tranås
, Tibro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Företaget erbjuder
Vi söker nu en kommunvägledare med start omgående för ett uppdrag som initialt löper under 9 månader, med goda möjligheter till förlängning. Tjänsten är placerad hos Haninge kommun, med huvudsaklig arbetsplats i Haninge kommunhus. Rollen är på 100?% och arbetet sker i första hand på plats. Det kan finnas viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse, men utgångspunkten är arbete från kontoret. En dag i veckan arbetar du från ett annat kommunalt kontor i närliggande byggnad.
Som kommunvägledare får du en varierad och omväxlande roll i ett glatt, kompetent och engagerat team. Uppdraget passar dig som är flexibel, självgående och har eget driv, samtidigt som du trivs med att arbeta nära kollegor. Gillar du utmaningar och uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra helt lik - då är detta en mycket passande roll för dig. Upplärning sker på plats, med stöd från erfarna kollegor.
Arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 08:00-17:00 samt fredagar kl. 08:00-15:30.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i en serviceinriktad och administrativ roll och som trivs med att ta ett självständigt ansvar samtidigt som du samarbetar nära med kollegor. Du kommer att ingå i ett team av verksamhetsassistenter och ha en central funktion i verksamheten, där du bidrar till effektiv ärendehantering, samordning och hög kvalitet i kontakten med kommunens invånare och interna samarbetspartners.
Rollen kräver god struktur, ett professionellt bemötande och förmåga att hantera flera parallella ärenden i samverkan med olika delar av organisationen.Dina arbetsuppgifter
• Bemöta externa och interna kunder professionellt med hög servicekänsla
• Samordna och samverka inom den egna avdelningen samt med andra avdelningar och förvaltningar
• Hantera ärenden via telefon, post, e-post och ärendehanteringssystem, med ansvar för ärendet från start till avslut enligt fastställda processer
• Uppdatera och förvalta kunskapsdatabas enligt uppsatta rutiner
• Hantera funktionsbrevlådor enligt gällande riktlinjer
• Säkerställa struktur, kvalitet och helhet i avdelningens ärendehantering
• Bereda och dokumentera ärenden i kommunens ärendehanteringssystem
• Sammanställa rapporter, presentationsmaterial och statistik
• Uppdatera lathundar, processer och rutiner
• Ansvara för administration kopplad till fakturor och beställningarProfil
Vi söker dig som har:
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har mycket god datavana samt goda kunskaper i Microsoft Office
• Har minst 1 års relevant yrkeserfarenhet inom området
• Är flexibel, självgående och har förmåga att både arbeta självständigt och som en del av ett team
• Har ett eget driv och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• Har god administrativ förmåga och trivs med strukturerat och noggrant arbete
• Har erfarenhet av arbete inom kundtjänst eller service, meriterande inom kommunal verksamhetSå ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se Jobbnummer
9700903