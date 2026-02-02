Kommunvägledare sommarvikariat
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Vi söker nu en sommarvikarie till Medborgarservice. Vår arbetsplats ska spegla kommunens vision: en växande kommun med utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken där kommunen vill att medborgarna ska uppleva att den kommunala organisationen finns till för dem.
Samverkan är ledord inom kommunen, med företag, föreningar och enskilda medborgare vilket vi också vill spegla i Medborgarservice. Vi ska upplevas som välkomnande för medborgaren, med inbjudan att själv kunna påverka hur man vill lösa sitt ärende eller få svar på sin fråga, ett möte som sker via telefon, i vår reception eller via nätet.
Tycker du att service är viktigt och vill du vara med och bidra till att möta våra medborgare, då är du välkommen att söka jobb hos oss. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med erfarna och hjälpsamma kollegor.
I uppdraget ingår att:
* Vara första kontakt vid besök hos kommunen
* Ge god service i form av information, rådgivning och vägledning via telefonsamtal eller vid besök
* Ta emot felanmälan och synpunkter på kommunens tjänster
* Samarbete med förvaltningarna för att ge bästa möjliga service och kunskapsutbyte
* Logga samtal och ärenden i ärendehanteringssystem samt återrapportera till förvaltningarna
Hantera viss intern service. Arbetet består av att till största delen svara i telefon.
För denna roll söker vi dig som har:
* Fullgjord gymnasieutbildning om minst tre år.
* Erfarenhet av att arbeta i olika IT-system samt förmåga att hantera dator och telefon parallellt.
* Erfarenhet av informationssökning på internet och av att arbeta i olika digitala kanaler.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet från liknande serviceyrken som inkluderat kundmöten.
Som person söker vi dig som har ett serviceinriktat förhållningssätt och som alltid sätter kundens/medborgarens behov i centrum. Du har god samarbetsförmåga och trivs i en organisation där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen. Vidare är du flexibel och har en god prioriteringsförmåga. Du trivs i en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetstiden är förlagd dagtid 07.45-16.00 ( mån-fre, ej röda dagar )
Introduktionen sker v. 21- v.24, det finns en viss flexibilitet i vilka dagar och tider som introduktionen sker om så behov finns.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
