Kommunvägledare
2026-02-24
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och stöttar kommunens totala organisation och verksamhet utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Inom våra avdelningar arbetar vi med ekonomi, HR, kommunikation, medborgarservice samt planering och tillväxt. Vi har ett starkt fokus på hållbar utveckling, kommunikation och innovation i syfte att möta kommunens framtida behov och utmaningar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Kontaktcenter är vägen in i kommunen och vi arbetar med att samordna och effektivisera kundmottagandet i organisationen.
Vi är 11 kommunvägledare som är uppdelade i två svarsgrupper med bred kunskap om kommunens olika verksamheter. Dagligen ger vi kommuninvånare information och vägledning i enklare kommunala ärenden. Ett Kontaktcenter med hög grad av handläggning och svar direkt. Principen bygger på en tydlig väg in till kommunen, vilket ska bidra till ökad service och högre tillgänglighet.
Vi söker nu dig som kan och vill bidra till kontaktcenters uppdrag för tekniska serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som kommunvägledare på Kontaktcenter svarar du på frågor och vägleder medborgare och andra i alla kommunens verksamhetsområden via telefon, e-post, e-tjänster, sociala medier och personliga besök. Kontaktcenter är uppdelade i två svarsgrupper, men man ska kunna svara på enklare frågor oavsett vilket område ärendet gäller. För att vara aktuell för tjänsten kommer det ställas krav på flexibilitet samt en vilja att vara med att utveckla verksamheten och höja servicegraden.
Kontaktcenter svarar på frågor till alla kommunens verksamheter och det kan handla om allt såsom bygglov, parkeringsfrågor, miljöärenden, samhällsplanering, ta emot felanmälningar och synpunkter, handläggning inom socialförvaltningens samtliga områden, försörjningsstöd, frågor som rör skola och utbildning samt kultur och fritid. Den lediga tjänsten är främst riktad mot tekniska serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefonen är den viktigaste kontaktvägen, men du möter och hjälper också besökarna i vår reception samt via e-post, medborgarforum och sociala medier. För att hitta information om kommunens verksamhet och för att registrera ärenden använder du olika ärendehanteringssystem. För att klara arbetet behöver du ha en viss fallenhet för att snabbt kunna orientera dig i olika system för att hitta den information som efterfrågas.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och innefattar vägledning och rådgivning i ärenden som ligger inom kommunens olika ansvarsområden. Kommunvägledarna bidrar med kompetens från ett särskilt verksamhetsområde men efter hand byggs en mycket bred förvaltningsövergripande kompetens upp hos alla kommunvägledarna, en specialist som arbetar som generalist. Kvalifikationer
Du som söker ska ha högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant såsom samhällsplanering / samhällsbyggnad - förståelse för bygglov, detaljplaner, miljö- och planeringsprocesser - eller teknisk service / fastighet / drift & underhåll - grundläggande kunskap om VA, gator, parker, fastigheter och infrastruktur.
För tjänsten är det meriterande med några års erfarenhet av servicearbete; från Kontaktcenter, medborgarservice eller övrigt liknande arbete. Du har yrkeserfarenhet av och god förmåga att hantera arbetsverktyg telefon, mail och sociala medier. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Kontaktcenters uppdrag utvecklas ständigt och vi söker dig som inte bara tycker om förändringsarbete utan också kan bidra aktivt i det.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser att du är en serviceinriktad och lösningsfokuserad lagspelare som hjälper kollegor och ger invånaren ett gott bemötande och en god service. Du trivs i en organisation vars vardag snabbt kan ändras och du vill bidra till utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Du är öppen och rak i din kommunikation och tar eget initiativ i det dagliga arbetet. Du har en fallenhet för att orientera dig i olika system för att hitta den information som efterfrågas. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Du är stabil, uthållig och stresstålig i att hantera möten med upprörda medborgare eller människor i utsatta situationer. Du är dessutom noggrann samt kan och tycker om att följa rutiner. Du har en positiv attityd, fokuserar på att lösa problem och har lätt för att skapa goda relationer.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Övrig information
