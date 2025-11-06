Kommunsekreterare
2025-11-06
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Tjänsten som kommunsekreterare är organisatoriskt placerad inom kommunstyrelseförvaltningens kanslikontor. Kontoret har ett samlat nämndsekretariat som stöd till kommunens nämnder samt administrationen av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsprocesser. Inom kanslikontoret finns även registratur, juridiskt stöd, stadsarkiv samt ansvaret för att genomföra allmänna val. Totalt arbetar 16 medarbetare inom kansliet.
Kommunstyrelseförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och ambitioner och har till uppgift att vara drivande, stödjande och rådgivande för kommunens samtliga förvaltningar och bolag.
Som kommunsekreterare arbetar du mitt i det politiska vardagsrummet. I rollen konsulteras du i allehanda frågor både av förtroendevalda och av tjänstepersoner i kommunen. Du ansvarar för den politiska ärendeprocessen i form av kvalitetssäkring av underlag, beredningar, kallelser och protokoll. Kommunsekreterare är en viktig funktion vid mötet med politiker, anställda och kommunens medborgare. Utöver huvuduppdraget kan även utredningsuppdrag, systemförvaltning, handläggning eller projektledning komma att ingå i arbetet.
Kanslikontorets kommungemensamma nämndsekretariat ger stöd till förvaltningar och nämnder. Du kommer att ingå i ett team som hjälper och stöttar varandra i ärendehanteringsprocessen.
Tycker du om att dela med dig av kunskap och stödja andra i sitt arbete? Vill du att alla ska förstå besluten som påverkar deras vardag? Då är det här en roll för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• universitets- eller högskoleexamen med inriktning statsvetenskap eller juridik. Alternativt har du annan utbildning i kombination med närtida erfarenhet från arbete som nämnd- eller kommunsekreterare
• god läsförståelse, förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågor och god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att jobba i IT-system för politisk ärendehantering
Då den politiska beslutsprocessen innehåller många tidskritiska moment krävs det att du är en noggrann, strukturerad och stabil person som trivs med att jobba mot deadlines. Du behöver vara bekväm med att jobba självständigt, men som tidigare beskrivet kommer du att ingå i ett team som hjälper och stöttar varandra i ärendehanteringsprocessen, så det är också viktigt att du trivs med och har god förmåga att samarbeta med andra för att uppnå goda resultat.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vänligen besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV tillsammans med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
