Kommunövergripande verksamhetsutvecklare
Melleruds kommun / Organisationsutvecklarjobb / Mellerud Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mellerud
2026-06-29
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Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Vill du vara med och driva en utveckling som gör verklig skillnad – både för verksamheten och för våra invånare? I rollen som verksamhetsutvecklare får du driva förändringsarbete, leda viktiga projekt och utveckla effektiva arbetssätt.
Du kommer att vara anställd på kommunstyrelseförvaltningen och tillhöra en arbetsgrupp som arbetar med tillväxt, HR och utveckling. Tillsammans är ett ledord, och tillsammans hjälps vi åt och stöttar varandra och provar gärna nya vägar i vårt mål att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats. Tillsammans med övriga medarbetare i Melleruds kommun finns vi till för att bidra till att bygga samhället! Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som verksamhetsutvecklare innebär en central roll i kommunens strategiska utvecklingsarbete. Du driver utvecklingsfrågor och tar fram välgrundade beslutsunderlag till kommunledning. Genom att kartlägga, analysera och optimera våra processer skapar du effektivare arbetssätt och en verksamhet som är bättre anpassad till invånarnas behov.
I arbetet kommer du att leda och samordna kommunövergripande projekt och insatser, och bidra till utvecklingsinsatser som stärker kommunens attraktivitet och tillväxt. I rollen fungerar du som både projektledare och förändringsledare i kommunens utvecklingsinsatser.
Digitalisering är en viktig del av uppdraget, du implementerar nya arbetssätt, rutiner och digitala verktyg som förbättrar tillgänglighet, kvalitet och effektivitet för både medarbetare och invånare. Du utför analyser och utredningar som ligger till grund för politiska beslut. Här väger du samman nuläge och framtida behov med fokus på långsiktigt hållbara lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom offentlig förvaltning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Vi ser gärna att du har gått någon utbildning inom projektledning. I dina tidigare arbeten har du arbetat med både verksamhetsutveckling och processledning. Har du tidigare arbetat i en politiskt styrd verksamhet eller erfarenhet av projektledning är det meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och som person är du driven, strategisk och har en god analytisk förmåga. Du arbetar processorienterat, har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Det är en förutsättning för arbetet att du är kommunikativ och kan kommunicera på mycket god svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Tillgänglig för frågor
Rekryterande chef är på semester 9 - 26 juli samt 3 - 9 augusti.
Frågor om tjänsten besvaras under övriga datum.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
Du som inte är bosatt i Mellerud kan pendla till oss från både Göteborg, Trollhättan och Karlstad. Om arbetet hos oss innebär pendling för dig så ser vi med nutida digital teknik till att erbjuda dig möjligheter till en god balans mellan arbete och fritid genom att du under viss tid kan ges möjlighet att arbeta på distans
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds Kommun
(org.nr 212000-1488), https://mellerud.se/
Storgatan 13, Mellerud (visa karta
)
464 31 MELLERUD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Melleruds kommun Kontakt
HR-chef
Ulrika Granat ulrika.granat@mellerud.se +4653018120 Jobbnummer
9983090