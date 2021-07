Kommunikatör till Enhet kommunikationsstöd - Uppsala kommun - Administratörsjobb i Uppsala

Uppsala kommun / Administratörsjobb / Uppsala2021-07-06Enhet kommunikationsstödEnhet kommunikationsstöd söker en driven kommunikatör som når resultat. Har du tidigare erfarenhet av arbete i digitala kanaler och vill arbeta med kommunikation, marknadsföring och webb? Då kan det här vara jobbet för dig.Uppsala kommun har en centralt placerad kommunikationsstab som stödjer kommunens verksamheter med det strategiska och praktiska kommunikationsarbetet. Inom kommunikationsstaben finns kommunikationsansvariga, produktionssamordnare, kommunikatörer och kommunikatörer med olika specialistinriktningar. Du kommer att ingå i ett team med olika kompetenser, och du rapporterar till enhetschef och teamledare.Läs mer om vår organisation här: Uppsala kommun ( http://www.uppsala.se) Ditt uppdragSom kommunikatör arbetar du proaktivt med kommunikationsaktiviteter för flera förvaltningar. Du kan till exempel få uppdrag knutna till arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar för att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Eller uppdrag för socialförvaltningen som arbetar med socialt stöd till barn och vuxna. Exempel på arbetsuppgifter är internkommunikation, marknadsföring, kommunikation genom storytelling, mindre filmproduktioner och utveckling av digital närvaro.Kommunikationen stöttar förvaltningarnas övergripande målsättningar och du gör skillnad. Du planerar och genomför överenskomna insatser i samråd med verksamhetsansvariga, kommunikationsansvariga och kommunikatörskollegor med specialistkompetens. Förvaltningarna arbetar med många olika intressenter och målgrupper där en av de viktigaste är invånare i Uppsala kommun.I ansvarsområdet och arbetsuppgifterna för tjänsten ingår att tolka de kommunikativa utmaningarna och sätta kommunikationsmål utifrån projekt- och verksamhetsmål. Du ser vad som behöver göras inom projekten, upprättar kommunikationsplaner, genomför samt följer upp, analyserar och redovisar resultat. Vidare koordinerar du mindre event och kommunikationsprojekt.I rollen ingår att producera innehåll för olika kanaler och behov, men också att beställa produktioner från upphandlade leverantörer och hålla i den interna processen inom kommunikationsstaben. Du jobbar löpande med användarvänlig webbtext och rörlig bild. Du gör enklare digitala och tryckta produktioner utifrån standardiserade mallar. Arbetet innebär operativt kommunikationsarbete där du har möjlighet att använda din nyfikenhet och förmåga tänka nytt.Arbetet kan innebära att vid några tillfällen per år vara kommunikationsstöd vid dialogmöten kvällstid eller under helger. Du har även beredskapstjänst som kommunikatör i beredskap, en till två veckor per år.2021-07-06Till den här tjänsten söker vi dig som har högskoleutbildning med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet som sammantaget prövas likvärdig. Har du utbildning inom digitala medier är det meriterande. Du har erfarenhet av arbete i digitala kanaler (webb och sociala medier). Vidare är det en fördel om du dessutom har erfarenhet av att kommunicera utanför traditionella kommunikationskanaler, av att planera och genomföra och följa upp kommunikationskampanjer, av att själv producera film med hjälp av mobiltelefon samt erfarenhet av att redigera/klippa/texta film. Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt kunskaper i content management system som EpiServer eller likvärdigt. Det är även positivt om du har lokalkännedom om Uppsala.Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Vidare är du en person som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:Sofie Mauritzon, enhetschef, 018-727 18 30Fackliga företrädare:Vision Liselotte Ehn, 018-727 49 49DiK, Erik Önnevall, 018-727 21 85Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Om vår organisationVälkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se ( https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning och visstidsanställning till och med 2022-12-31. 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-12Uppsala kommun5848403