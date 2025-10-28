Kommunikatör med fokus på relationskommunikation
Vill du vara med och stärka relationerna till KTH:s viktiga målgrupper donatorer, partners och vänner? Brinner du för att skapa kommunikation som bygger engagemang, förtroende, stolthet och långvariga relationer? Då kan du vara den kommunikatör vi letar efter.
Vi söker en strategisk och operativ kommunikatör som har fokus på att utveckla och genomföra kommunikationsprojekt för att bygga och vårda relationer med möjliga och befintliga donatorer. Rollen har en central betydelse i att synliggöra den forskning och utbildning som filantropiska gåvor möjliggör - och i att förmedla berättelser som inspirerar till fortsatt engagemang.
Du kommer ha många kontakter både inom och utanför KTH, arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor inom kommunikationsavdelning och på KTH:s Development Office.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
• Utveckla och genomföra kommunikationsprojekt riktade mot donatorer och andra viktiga målgrupper
• Utveckla beskrivningar av case för donationer, berättelser om vad donationer har bidragit till liksom att synliggöra KTH:s forskning och samhällsnytta
• Producera innehåll som text, bild och rörligt för webb, nyhetsbrev, sociala medier och trycksaker
• Stötta kommunikation kopplad till event och andra relationsbyggande aktiviteter
• Följa upp och analysera kommunikationsinsatser för att säkerställa effekt och kvalitet
• Intern kommunikation framförallt med KTH:s forskare kan också förekomma
Tjänstens placering
Tjänsten som kommunikatör med fokus på relationskommunikation kommer att vara placerad i gruppen Utbildningskommunikation och varumärke vid Kommunikationsavdelningen men tjänsten innehar uppdrag för verksamheten inom Development Office.
Development Office är KTH:s enhet för fundraising och arbetar med relationer med privatpersoner, företag och stiftelser för att attrahera filantropiskt stöd. Genom strategiskt relationsarbete, kommunikation och fundraising skapar Development Office resurser som möjliggör forskning, utbildning och initiativ som annars inte hade varit möjliga. Fokus för Development Office ligger fram till 2028 på KTH:s 200-årsjubileum.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för bland annat utbildningskommunikation, forskningskommunikation, intern- och ledningskommunikation, kriskommunikation, alumnrelationer, varumärke, redaktionellt arbete, pressfunktion, digital utveckling och systemförvaltning samt evenemang.
Både Kommunikationsavdelningen och Development Office ingår i verksamhetsstödet vars uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig arbete som yrkesverksam kommunikatör där bred kommunikationskompetens har behövts
Arbete med kommunikation i en variation av kanaler
Mycket god erfarenhet av webbpublicering
God förmåga att beskriva komplicerad information genom produktion av olika typer av innehåll som text, foto och film
God förmåga att strukturera och organisera arbete, liksom drivande och resultatinriktad mot uppsatta tidplaner och mål
Utmärkt stilistisk och språklig förmåga i svenska samt goda kunskaper i engelska då det krävs i det dagliga arbetetDina personliga egenskaper
Då arbetet innebär många kontakter både inom och utom KTH så behöver du ha en god samarbetsförmåga liksom förmåga att bygga relationer. Det är naturligt för dig att ta initiativ och driva ditt eget arbete samtidigt som du är flexibel och snabbt kan ändra fokus vid behov. Du är serviceinriktad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt, och uppskattar variationen mellan strategiska uppgifter och operativ produktion.
Meriterande
Arbete inom större, komplex organisation
Arbete inom kunskapsdrivande organisation
Erfarenhet av relationsbyggande kommunikation riktat till specifika målgrupper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
