Kommunikatör i Uppsala
2025-08-15
Vi söker en driven kommunikatör som vill kombinera strategiskt arbete med praktiskt genomförande - och samtidigt vara med i ett projekt som gör skillnad för tusentals hushåll!
Om uppdraget
Vi söker en kommunikatör till ett konsultuppdrag där du arbetar både i ett större projekt och i kommunikationsavdelningens ordinarie arbete. Kunden är en offentlig verksamhet som ansvarar för samhällsviktiga tjänster. Projektet handlar om att införa digitala vattenmätare i Uppsala kommun under 2026 och 2027, med planering och framtagande av kommunikationsinsatser under hösten 2025.
Uppdraget är på heltid med möjlighet till viss flexibilitet i omfattning om så önskas (75-80%). Vi ser att starten sker så snart som möjligt och uppdraget pågår initialt fram till 2026-05-29, med chans till förlängning. Placeringen är i Uppsala med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan. Arbetstiden är 08.00-17.00 med flextid mellan 06.30-08.00 och 15.00-18.00
I rollen som kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt, och delar din tid mellan projektet och kommunikationsavdelningens ordinarie arbete. Du är med och driver kommunikationsarbetet framåt och ser till att budskap når rätt målgrupper i rätt tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och ta fram kommunikations- och aktivitetsplaner för projektet digitala vattenmätare
Genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med projektledare, projektmedlemmar och kommunikationsavdelningen
Ha nära kontakt med de som besvarar kundfrågor kring installationer
Delta i olika kommunikationsprojekt inom kommunikationsavdelningen
Vara redaktör för webbsidan och intranätet.
Ansvara för evenemang, som exempelvis arbetsmarknadsdagar
Ha kontakt med externa byråer kring kampanjutformning
Producera innehåll och publicera i webb, intranät och sociala medier
Dina kvalifikationer
Utbildning i media- och kommunikationsvetenskap eller liknande på universitet/högskola
Minst 4 års arbetserfarenhet som kommunikatör
Några års arbetslivserfarenhet av strategisk kommunikation
Vana av att självständigt ha planerat kommunikationsprojekt, dvs kan ta fram kommunikations- och aktivitetsplaner och även genomföra arbetsuppgifter som ingår
Vana av att göra innehåll och publicera på webb, intranät och sociala kanaler
Vana av att ha jobbat i offentlig miljö eller med kommunikation mot stora målgrupper
God skribent med kunskap inom klarspråk
Goda kunskaper i Indesign, Sharepoint, Photoshop och Office-paketet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-21
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Julia Aldén, julia.alden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 073 746 37 00
