Kommunikatör Hello Sandviken och Visit Sandviken

Vi är en enhet som arbetar brett med Sandvikens attraktivitet - från inflyttarservice till besöksnäring och centrumutveckling. Vi jobbar nära varandra, med ett tydligt fokus på att göra Sandviken mer känt, mer synligt och ännu mer välkomnande.
I vår framtidsbild vill vi att Sandviken ska stå starkare som platsvarumärke än idag, med ökad stolthet, synlighet och samverkan. Den här rollen är en viktig del i att ta oss dit - genom att forma berättelsen om Sandviken och nå fler människor på fler sätt.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra Sandviken till en plats som fler upptäcker, väljer och älskar?
Sandviken är en plats med närhet till naturen, stark gemenskap, växande besöksnäring och spännande utveckling. Nu söker vi dig som vill berätta den historien och hjälpa fler att få upp ögonen för allt som finns här.
Som kommunikatör arbetar du med två av våra mest betydelsefulla varumärken: Hello Sandviken (inflyttarservice) och Visit Sandviken (besöksnäring). Tillsammans med oss får du skapa kommunikation som inspirerar, väcker nyfikenhet och bidrar till att göra Sandviken ännu mer attraktivt.
Ditt uppdrag
I den här rollen får du använda din kreativitet fullt ut. Du kommer att:
* Utveckla och förvalta varumärkena Hello Sandviken och Visit Sandviken.
* Skapa berättelser om livet här människorna, naturen, kulturen, evenemangen och upplevelserna.
* Lyfta fram det som gör Sandviken till en plats där människor trivs, flyttar in och vill stanna.
* Skapa engagerande innehåll i digitala kanaler sociala medier, webb, kampanjer och nyhetsflöden.
* Ta fram visuellt material för tryck annonser, publikationer, tidningar, broschyrer och material för evenemang.
* Jobba nära kollegor och samarbetspartners inom besöksnäring, centrumutveckling och attraktionskraft.Kvalifikationer
Vi tror att du...
* Gillar att skapa i text, bild, film och andra visuella uttryck.
* Har ett öga för tonalitet, form och helhet.
* Är nyfiken på människor och på platsers identitet.
* Trivs när du får följa idéer hela vägen från tanke till färdigt innehåll.
* Tycker om samarbeten och att vara en del av något som växer.
* Relevant utbildning inom kommunikation, media, marknadsföring eller motsvarande.
* Erfarenhet av arbete i digitala kanaler och sociala medier, inklusive enklare bild-, video- och printproduktion, såsom annonser och material till publikationer.
* Gärna erfarenhet av arbete med platsvarumärke, destinationsutveckling eller att stärka en plats attraktivitet.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Sandvikens kommun är du med och bygger framtiden. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en plats som betyder mycket för många.
