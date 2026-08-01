Kommunikatör
Alvesta Kommun / Marknadsföringsjobb / Alvesta Visa alla marknadsföringsjobb i Alvesta
2026-08-01
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Vill du vara med och forma hur vi kommunicerar i framtidens Alvesta? Vi söker en kommunikatör som vill utveckla nya arbetssätt, stärka vårt varumärke och bidra till en engagerande och framåtblickande kommun. Genom tillgänglig, begriplig och målgruppsanpassad kommunikation gör vi vardagen enklare för dem vi finns till för.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med två kommunikatörskollegor. Vi bollar idéer, delar ansvar och hjälper varandra att lyckas. Här finns plats för både professionella diskussioner, spontana skratt och kollegor som ställer upp för varandra.
I rollen använder du kommunikation som ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetsmål, driva förändring och skapa effekt.
Få roller erbjuder samma bredd som den här. Du samarbetar med kollegor från hela kommunkoncernen, från VA och planarkitekter till förskolor, bibliotek och omsorg. De är experter på sina verksamheter, du är expert på kommunikation. Tillsammans gör ni komplexa frågor begripliga, relevanta och engagerande.
Du arbetar nära ledning och verksamhet för att koppla kommunikation till styrning, prioriteringar och utvecklingsinitiativ. Uppdraget omfattar både långsiktig utveckling och operativt genomförande, med krav på förmåga att prioritera och skapa fokus i en komplex organisation. Du värdesätter liksom vi, arbetsglädje och goda relationer och vill bidra till en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att utveckla och driva kommunikationsinsatser som stödjer verksamhetsutveckling och nya arbetssätt. I rollen:
• utvecklar och driver du kommunikations- och marknadsföringsstrategier
• leder du förändringskommunikation
• bidrar du till att stärka och utveckla kommunens varumärke
• planerar och genomför du kampanjer och kommunikationsinsatser
• ansvar du för produktion av texter och trycksaker, annonser, evenemang etc.
• utvecklar du gemensamma arbetssätt och strukturer som skapar effektiv och enhetlig kommunikation
• samordnar du kommunikationsinsatser mellan förvaltningar och externa aktörer
Du fungerar även som strategiskt kommunikationsstöd till kommunchef och koncernledning samt säkerställer tydliga budskap och gemensam riktning. Du ingår i kommunens stabsfunktion och bidrar med kommunikationsstöd, både i det löpande arbetet och vid särskilda händelser, i samverkan med regionala aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och kreativ och gillar att utforska nya möjligheter. Hos oss får du utrymme att tänka nytt, testa idéer och vara med och utveckla och driva verksamheten framåt. Du är strukturerad och kan göra komplexa frågor begripliga och engagerande. Vidare har du god samarbetsförmåga och kan leda projekt och processer framåt.
Vi ser gärna att du har:
• Akademisk examen relevant för rollen
• Erfarenhet av att jobba med tillgänglig kommunikation
• Erfarenhet av att jobba med ledningskommunikation och förändringskommunikation
• Erfarenhet av att jobba med kriskommunikation samt stabsarbete
• Erfarenhet av webbarbete
• Erfarenhet av att stärka och utveckla varumärke
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både tal och skrift
• B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335191/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
Centralplan 1 (visa karta
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342 80 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvesta kommun Kontakt
Utvecklingschef
Lovisa Neikter +4647215401 Jobbnummer
10017731