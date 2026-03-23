Kommunikatör
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en kommunikatör till vår kund i Solna. Du är en driven och kreativ person som trivs i en bred roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att fungera som en länk mellan affärsutveckling och marknad, där du förvandlar komplexa strategier till begriplig och säljande kommunikation.
Rollen kräver en generell kunskap om alla kommunikationsverktyg, från medieköp och kampanjutveckling till Brand Management och internkommunikation. Du arbetar nära våra affärsenheter och stöttar dem i allt från långsiktiga projekt till den dagliga operativa verksamheten.
Uppdraget är på heltid och sträcker sig till 2026-10-31. Start så snart som möjligt.
Ansvarsområden
Producera, analysera och optimera innehåll på webbplatsen. Du har ett skarpt fokus på SEO, konverteringsoptimering (CRO) och genomför A/B-tester för att ständigt förbättra användarupplevelsen.
Bistå i affärsutvecklingsinitiativ genom att skapa kundfokuserad kommunikation. Du tar fram tilltalande erbjudanden och gör komplex information begriplig baserat på marknadsinsikter.
Ansvara för copywriting och design i den dagliga verksamheten. Du skapar och uppdaterar material som säljblad, nyhetsbrev, e-postutskick, beställningsformulär och enkäter.Kvalifikationer
Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
Akademisk examen inom digital kommunikation eller marknadsföring, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet som kommunikatör eller webbredaktör med dokumenterade resultat
Förståelse för SEO-optimering och riktlinjer
Erfarenhet av CMS/CRM (gärna Optimizely och MS Dynamics), Adobe Creative Suite samt webbanalysverktyg (t.ex. Piwik Pro eller Google Analytics).
Som person är du en strukturerad lagspelare med en "get things done"-mentalitet. Du är kreativ och har ett öga för detaljer. Du trivs i en föränderlig miljö och arbetar lika bra självständigt som i team.
Meriterande:
Erfarenhet från solenergibranschen eller annan teknisk sektor.
Vana av att arbeta i stora, komplexa organisationer och med agila arbetssätt.
Erfarenhet av UX-design, Marketing Automation eller kundundersökningar.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
169 79 SOLNA
