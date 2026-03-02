Kommunikatör
Vi söker till förmån för vår kund en kommunikatör som ska arbeta med olika former av kommunikation både internt och externt. Du kommer att planera, samordna, genomföra och följa upp verksamhetens kommunikationsinsatser för att bidra till uppsatta mål. Vår kund är en organisation som värderar professionalism och öppenhet, där du får arbeta i team tillsammans med kunniga kollegor och bidra med din expertkompetens.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV.
senast 2026-03-13.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Planera, samordna och genomföra behovsorienterade kommunikationsinsatser.
Anpassa innehåll till specifika målgrupper och välja effektiva kanaler.
Skapa kommunikationsmaterial och säkerställa god kvalitet i leveranser.
Omvärldsbevaka och följa upp effekten av genomförda insatser.
Bidra till utveckling av interna processer och arbetssätt.
Verka som rådgivare och stöd för organisationens olika verksamheter.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av att skapa kommunikationsplaner och producera material som text och presentationer.
God förmåga att kommunicera i det digitala landskapet utifrån målgruppens behov.
Vana av att ge råd, stöd och vägledning inom kommunikationsområdet.
Professionellt förhållningssätt med hög ansvarskänsla och god samarbetsförmåga.
Tala och skriva obehindrat på svenska och engelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
