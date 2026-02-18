Kommunikatör
2026-02-18
, Vilhelmina
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.Publiceringsdatum2026-02-18Beskrivning
Dorotea kommun söker en medarbetare för ett vikariat på 25 % under ordinarie personals föräldraledighet.
Som kommunikatör kommer du att spela en avgörande roll i att förmedla kommunens arbete till medborgare och besökare. Du kommer att:
- Skapa och distribuera innehåll till våra olika plattformar, så som webbplats och sociala medier.
- Arbeta nära med olika avdelningar för att säkerställa att kommunens budskap når fram på ett tydligt sätt.
Vi söker dig som har en passion för kommunikation och en vilja att göra skillnad. Du blir en viktig länk mellan kommunens verksamheter och invånarna, vilket gör att du får möjlighet att forma och förmedla vår identitet och värderingar.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår ett övergripande ansvar för kommunens interna och externa kommunikation. Arbetet är både strategiskt och operativt och syftar till att stärka Dorotea kommun som arbetsgivare och öka attraktiviteten. I rollen ska du planera och genomföra intern och extern kommunikation, producera och publicera innehåll på webb, intranät och i sociala medier samt följa och analysera nyhetsflöden och omvärldskommunikation.
Urval
Urval sker efter ansökningstidens slut och baseras på hur väl den sökandes kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper matchar tjänstens krav.
Intervjuer kan komma att genomföras och referenstagning ingå.
Vi erbjuder dig
Dorotea kommun erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och bidra till samhällsutvecklingen i en mindre kommun med stort engagemang och nära beslutsvägar.
Som kommunikatör får du en bred och varierad roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka och utveckla kommunens kommunikationsarbete. Du blir en viktig del av organisationen och arbetar nära både verksamheter och ledning.
Dorotea Kommun erbjuder sina medarbetare friskvård på betald arbetstid en timme per vecka.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat med sysselsättningsgrad 25 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-2809) Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Samhälle, kultur och fritid
Linnea Johansson 0942-14070
9748973