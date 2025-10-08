Kommunikatör
2025-10-08
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Nu söker vi en kommunikatör som vill vara med och bidra till invånarnas delaktighet och inflytande i vår växande kommun. Om du är en samhällsintresserad skribent med en stark känsla för service kan du göra Gävle bättre tillsammans med oss!
Inom Livsmiljö Gävle arbetar vi för samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att det vi gör berör det mesta av kommuninvånarnas livsmiljö - från byggnadslov, trafik och miljö till kultur, idrott och friluftsliv. Det gör uppdraget intressant och varierande. Om du är nyfiken och intresserad av samhällsfrågor och har ett intresse för fritids- och kulturaktiviteter, då är du den vi söker.
Tjänsten är ett vikariat med en operativ roll där du bidrar till att tillgodose våra verksamheters kommunikationsbehov externt och internt. Du arbetar delvis självständigt och driver kommunikationsinsatser framåt med relevanta aktiviteter. Du tar fram strategier, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser, inom olika projekt och i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära kommunens webbredaktörer och grafiker.
Vid behov kan du även behöva hantera och driva både kriskommunikation och förändringskommunikation.
Inom Livsmiljö Gävle arbetar du nära dina kollegor i sektorns kommunikationsfunktion och sektorns verksamheter. Du samverkar även med kommunens övriga kommunikatörer i olika forum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete där du arbetat med projektkommunikation, digital kommunikation, kriskommunikation samt media. Du har också goda kunskaper i MS Officepaketet.
Det är meriterande för tjänsten om du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd offentlig verksamhet, om du kan tillämpa klarspråk samt har kännedom om dataskyddsförordningen (GDPR) och DOS-lagen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Wordpress och SiteVision.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är en driven och kompetent skribent. Du har en språklig säkerhet i både tal och skrift och du har förmågan att anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Du har förmågan att lyfta blicken, sortera och se vad som behöver prioriteras. Att sätta upp mål, följa upp och avsluta aktiviteter är självklart. Du slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du är en person som tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och bidra till goda samarbeten. Du har förmågan att behålla lugnet i stressade situationer och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Att se möjligheterna i en förändring kännetecknar dig!
ÖVRIGT
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
