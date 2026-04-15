Kommunikationsstrateg
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsförvaltningen står inför en spännande förflyttning där kommunikationen spelar en central roll i att stärka vår förmåga till samskapande och utveckla en tydlig medborgarservice till våra målgrupper. Som kommunikationsstrateg arbetar du både strategiskt och operativt med förvaltningens kommunikation, med ett tydligt fokus på att stärka ledningskommunikation, intern kommunikation och förvaltningens bidrag till Linköpings kommuns övergripande varumärke.
Du driver och utvecklar kommunikationsinsatser inom prioriterade områden som kompetensförsörjning och digitalisering. En central del av uppdraget är att samordna, planera, beställa, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser - både i nära samverkan med verksamheten och genom externa byråer eller leverantörer vid behov.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och ledning, där du coachar och vägleder i kommunikativa frågor och bidrar till att utveckla ett tydligt och förtroendeskapande kommunikativt ledarskap. Rollen innebär också ett övergripande ansvar för att säkerställa en relevant, sammanhållen och effektiv kommunikation med fokus på dialog, samskapande och god medborgarservice till förvaltningens målgrupper.
I uppdraget ingår att arbeta aktivt med medierelationer - både proaktivt och reaktivt - där du hanterar presskontakter, vägleder reportrar rätt i organisationen och stöttar chefer och verksamhet i mediefrågor. Du har även en viktig roll i att hantera snabbt uppkomna kommunikationsbehov, exempelvis i samband med en kris.
Du rör dig obehindrat mellan strategiska utvecklingsfrågor och operativa insatser. Vissa uppdrag driver du självständigt, medan andra genomförs i nära samverkan med kollegor och andra funktioner inom kommunen. Vid behov fungerar du också som ett samordnande redaktionellt stöd och bidrar till innehållsproduktion och publicering i relevanta digitala kanaler.
Vård- och omsorgsförvaltningen utför vård och omsorg för över 4 000 medborgare, varje dag, året runt i olika former, såsom särskilt boende och hemtjänst, eller hemsjukvård. Vi har 1350 vårdplatser i särskilt boende och bedriver hemtjänst på ett 15-tal adresser i Linköping.
På Vård- och omsorgsförvaltningen är vi cirka 1 500 medarbetare i en mängd olika roller. Våra medarbetare återfinns i en bredd av verksamheter, bland annat på kommunens vårdboenden, hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.
Din arbetsplats kommer att vara en del av enhet Kansli och Kommunikation, som består av 13 medarbetare och som fungerar som en stödfunktion till förvaltningen. Enheten ansvarar för ett brett spektrum av administrativa uppgifter, inklusive diarieföring, arkivering, strategisk kommunikation och säkerhetsfrågor. Till ditt stöd har du två kommunikatörskollegor som du kommer att ha ett nära samarbete med. Du kommer även att ingå i kommunens kommunikatörsnätverk och samverka med både centrala funktioner och kollegor i andra förvaltningar.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med kontorstider och förtroendetid, samt en möjlighet att vara del av en ny och växande förvaltning.
Vi söker dig som är en erfaren och trygg kommunikationsstrateg med förmåga att arbeta nära ledning och chefer i en komplex organisation. Du har högskoleutbildning inom kommunikation, media eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt flera års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete. Du har god erfarenhet av att producera texter och annat innehåll för publicering i digitala kanaler och i sociala medier.
Du har en gedigen bakgrund inom strategisk kommunikation, med särskild erfarenhet av ledningskommunikation och intern kommunikation. Du är van att coacha och stötta chefer i kommunikativa frågor och bidrar till att utveckla deras kommunikativa ledarskap. Du har också erfarenhet av att hantera mediefrågor, inklusive proaktiv mediekontakt och stöd i pressade situationer. Du uttrycker dig mycket väl i svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
kommunikationsarbete i en politiskt styrd organisation
stabsarbete i kris
projektledning
arbete med struktur och optimering av webb
att beställa och följa upp kommunikationsinsatser från externa leverantörer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Du trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetar nära kollegor, chefer och andra professioner. Du är lyhörd, kommunikativ och bygger förtroendefulla relationer. Du är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö, och har förmåga att hantera komplexa frågor där du bidrar med analys, riktning och lösningar.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla kommunikationen i en verksamhet som gör verklig skillnad för människor - varje dag.
Vi använder webbaserade personlighets- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
