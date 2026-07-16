Kommunikationsspecialist sökes till Vattenfall!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-07-16
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Vi söker nu en erfaren och affärsnära Communications Manager för uppdrag hos Vattenfall med planerad start i augusti. Uppdraget erbjuder en möjlighet att arbeta i en central roll med strategisk och operativa inslag.
Som Kommunikationsspecialist blir du ett strategiskt och operativt stöd till ledningen inom verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa en tydlig, enhetlig och målgruppsanpassad kommunikation som stärker Vattenfalls interna kommunikation och bidrar till framgångsrika projekt och förändringsinitiativ.
Du kommer att arbeta nära ledning, projektledare och andra nyckelpersoner för att utveckla kommunikationsstrategier, skapa engagerande innehåll och säkerställa att rätt budskap når rätt målgrupp genom rätt kanal.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och driva kommunikationsinsatser kopplade till projekt, förändringsinitiativ och verksamhetsutveckling.
Vara ett strategiskt kommunikationsstöd till ledning och projektledare genom att ta fram kommunikationsplaner, budskap och målgruppsanalyser.
Utveckla och implementera övergripande kommunikationsstrategier samt säkerställa en tydlig kanalstrategi med rätt budskap, tonalitet och ansvarsfördelning.
Producera, kvalitetssäkra och vidareutveckla kommunikationsmaterial såsom presentationer, beslutsunderlag, informationsmaterial, budskapsplattformar och kommunikation inför exempelvis ledningsmöten och town halls.
Stötta chefer och ledare i deras kommunikation och bidra till ett tydligt och förtroendeingivande ledarskap.
Säkerställa att kommunikationen är samordnad, konsekvent och anpassad efter olika målgrupper inom organisationen.
Bidra till att stärka verksamhetens interna varumärke genom kommunikation som präglas av professionalism, tydlighet och hög leveransförmåga.
Arbeta brett inom kommunikationsområdet med exempelvis internkommunikation, kampanjer, varumärkesfrågor och kommunikationsplanering.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start i mitten av augusti 2026 och kommer löpa på till slutet av februari 2027. Urval sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av både strategisk och operativ kommunikation och trivs i en roll där du får stötta projekt, förändringsarbete och ledning i en större organisation.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av projekt- och förändringskommunikation i komplexa organisationer.
Förmåga att anpassa budskap för olika målgrupper, exempelvis ledning, chefer och medarbetare.
Erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner och utveckla kommunikations- och kanalstrategier.
Mycket god förmåga att producera presentationsmaterial, budskapsplattformar och annat kommunikationsmaterial.
Förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från industri-, energi- eller infrastruktursektorn.
Erfarenhet av att arbeta i en matrisorganisation.
Bakgrund inom förändringsledning eller management.
Erfarenhet av intern B2B-kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Evenemangsgatan 13C (visa karta
)
169 56 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . info@studentconsulting.com Jobbnummer
10004346