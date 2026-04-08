Kommunikationsspecialist
2026-04-08
Din nya arbetsplats
Hos Sundsvall Energi blir du en del av ett företag där samhällsnytta, hållbarhet och människor står i centrum. Här får du en roll som verkligen gör skillnad - för vår kultur, vårt ledarskap och vår kommunikation. Det är ett uppdrag som är viktigare än någonsin i en tid av förändring och utveckling.
Vi är en organisation som stöttar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. Hos oss får du både utrymme och förtroende att forma arbetssätt och kommunikation framåt. Du blir en naturlig del av ett team som arbetar mot gemensamma mål - och som tycker om att göra resan tillsammans. Ditt arbete kommer att märkas, uppskattas och bidra till en organisation som rör sig framåt varje dag.
Som medarbetare hos oss får du goda möjligheter till återhämtning och välmående genom ett generöst friskvårdsbidrag på 3 500 kronor, friskvårdstimme och arbetstidsförkortning enligt kollektivavtal. Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter med friskvårdsinriktning som stärker både hälsan och gemenskapen på arbetsplatsen.
Som kommunikationsspecialist rapporterar du till HR- och kommunikationschefen och ingår i ett team som består av två kommunikationsspecialister, två HR-medarbetare och en HSE-specialist.
Så här bidrar du i rollen som Kommunikationsspecialist
I rollen ansvarar du för att utveckla och driva vår interna kommunikation, stötta chefer och medarbetare i deras kommunikationsarbete och bidra till kulturarbete, medarbetarengagemang och ett tydligare informationsflöde i organisationen. Du arbetar med att skapa engagerande innehåll i text, bild och video och planerar, producerar, följer upp och utvärderar kommunikationsinsatser i våra olika kanaler.
Därutöver ingår följande arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Driva och utveckla vårt employer branding-arbete, internt och externt
• Planera och genomföra marknadsaktiviteter och contentplan
• Stärka vår synlighet på LinkedIn och andra relevanta kanaler
• Skapa engagerande innehåll riktat mot både kunder och kandidater
• Synliggöra organisationen, medarbetare och ledning i digitala kanaler
• Ta fram marknadsmaterial till sälj- och rekryteringsteamet
• Stötta kampanjer kopplade till rekrytering och kandidatattraktion
• Samverka nära HR, HSE och verksamheten för att skapa helhet
• Vid behov bidra till extern samhällsinformation
• Delta i arbetet med att skapa innehåll i våra olika kanaler, t.ex. internwebben, SEAB:s externa webbplats, pressutskick och sociala medier
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan likvärdig utbildning, exempelvis civilekonom med inriktning marknadsföring, marknadsföringsutbildning eller studier från Berghs School of Communication. Du har några års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation eller employer branding och är van att arbeta med intern kommunikation och innehållsproduktion.
Du har god erfarenhet av digitala kommunikationskanaler som webb och sociala medier, och du kan skapa varierat content - både rörligt material, stillbilder och copy. Dessutom har du arbetat i Adobe Premiere Pro och känner dig trygg i att producera material i verktyget.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god svenska i tal och skrift, god kunskap i Adobes verktyg samt B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har: * Erfarenhet av kommunikationsarbete i politiskt styrd organisation, gärna kommunal verksamhet
• God vana av LinkedIn och digital content marketing
• God engelska i tal och skrift Vi söker dig som är självgående och initiativtagande, och som trivs med att arbeta strukturerat samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna förändras. Du har en serviceinriktad inställning, är utvecklingsorienterad och bidrar gärna med nya idéer och förbättringsförslag. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Inför intervju vill vi att du tar med en portfolio med exempel på tidigare projekt. Det kan till exempel vara grafiskt, rörligt eller stillbilder.
Om rekryteringsprocessen
Belastningsregisterkontroll och drogtest genomförs innan anställning.
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Energi AB
851 85 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
HR-chef
Beatrice Lampinen beatrice.lampinen@sundsvallenergi.se 0730202758
9842106