Kommunikationskoordinator
2026-03-04
Viscariagruvan i Kiruna är en betydande kopparfyndighet med starka geologiska och tekniska förutsättningar. Med tillstånd på plats och en tydlig inriktning mot modern och hållbar gruvdrift fortsätter verksamheten att utvecklas. Nästa fas innebär att organisationen stärks med tydliga roller och ansvar.
Nu söker vi en driven och strukturerad Kommunikationskoordinator som vill vara med och utveckla kommunikationen kring ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Om rollen
Som Kommunikationskoordinator får du en central roll i det operativa kommunikationsarbetet för Viscaria, både internt och externt. Du arbetar nära Viscarias Kommunikationschef och samarbetar med externa byråer och specialister inom IR, PR, design, film, foto och event, som ger stöd i större och mer komplexa projekt - du förväntas inte bära alla specialistområden själv.
Rollen är genomförandeinriktad och innebär ansvar för planering, produktion och publicering av kommunikation i våra kanaler, samt för att hålla ihop det löpande flödet i vardagen. Du arbetar självständigt inom tydliga prioriteringar och i nära dialog med Kommunikationschef.
Övergripande kommunikationsstrategi, årsplanering, IR- och rapportrelaterade frågor samt känsliga ledningsfrågor ägs av Kommunikationschef.
Resor inom tjänsten förekommer.
Du kommer bland annat att:
Producera och publicera innehåll för webb, intranät och sociala medier.
Ta fram målgruppsanpassade texter och presentationsmaterial.
Intervjua interna experter och omvandla verksamhetsinsikter till tydlig och engagerande kommunikation.
Ansvara för löpande uppdateringar i digitala kanaler.
Samordna med externa byråer och leverantörer i operativa projekt.
Stötta i planering och genomförande av event och besök ur ett kommunikationsperspektiv.
Förvalta bildbank och kommunikationsmaterial.
Tillsammans med Kommunikationschef ingå i Viscarias kris- och katastrofstab.
Vem vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av operativ kommunikation och som trivs i en roll med tydligt genomförandeansvar. Du är van att arbeta självständigt inom givna ramar och har förmåga att prioritera i en miljö med högt tempo och varierande uppgifter.
Du är strukturerad, trygg i ditt omdöme och har en god känsla för vad som är relevant att lyfta - och även vad som inte är det.
Vi ser att du har:
God erfarenhet av textproduktion för digitala kanaler.
Förmåga att planera, prioritera och leverera med kvalitet även när tempot är högt.
Erfarenhet av att samarbeta med externa leverantörer och följa upp produktion.
God förståelse för sociala medier och rörligt innehåll.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs nära verksamheten, är nyfiken på teknik och industri och motiveras av att skapa struktur och kvalitet i det löpande arbetet. Du vågar ta ansvar och fatta beslut, samtidigt som du har omdömet att stämma av när det behövs. Du är inte rädd för att göra misstag, utan ser dem som en möjlighet att utvecklas och förbättra arbetssätt över tid.
Varför välja oss
Att bli en del av vårt team innebär att du får möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi alla arbetar i nära samarbete, där dina idéer och insatser gör verklig skillnad och det finns alltid möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Vi är stolta över den mångfald vi har i vår organisation, där vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i hela företaget samt en bra blandning av etnicitet och ålder. Vi har en platt organisation där öppenhet och inkludering står i fokus, vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Avdelning: Kommunikation
Avdelning: Kommunikation

Sista dag att ansöka är 5/4 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Startdatum: Enligt överenskommelse Placering: Viscarias huvudkontor i Kiruna
I denna rekrytering samarbetar Viscaria med Jefferson Wells. Har du frågor gällande tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta våra rekryteringskonsulter Mats Andersson 070-8543042 mats.andersson@jeffersonwells.se
eller Ulrika Nilsson 070-6052323 ulrika.nilsson@jeffersonwells.se
Om Viscaria
Gruvaktiebolaget Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag som skalar upp mot att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Viscariafyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering och vårt växande team av experter innebär att bolaget har goda förutsättningar att leverera kvalitativ koppar.
Med hjälp av senaste teknik inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar vi efter att bli en av världens mest hållbara kopparprodecenter. Utöver Viscariagruvan har bolaget bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo.
